Objetivo de Cáceres: curar la palmera enferma de Cánovas

Los operarios y expertos de la empresa Thaler están llevando a cabo lo que se denoniman "tareas de cirugía" para salvar del picudo rojo a una de las palmeras del paseo de Cánovas en Cáceres. El picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) es una especie de coleóptero de la familia de los gorgojos, originario del Asia tropical. Es un gorgojo de gran tamaño, entre dos y cinco centímetros, de un color rojizo ferruginoso que lo vuelve muy distintivo.

Fuera de su área de distribución, el insecto es considerado una plaga por su gran capacidad destructiva de las plantas donde se hospeda. A nivel global, es la plaga más dañina para las palmeras. Precisamente en 2021, cinco palmeras de Fuente Concejo cayeron presas del picudo. Ya en 2019 el ayuntamiento realizó una campaña de prevención para combatir el bicho en 225 palmeras, que corrió a cargo de la empresa concesionaria del servicio de parques y jardines (Tahler).

Actuación de este jueves en Cáceres. / Laura Alcázar

El tratamiento

Entonces la campaña consistió en un tratamiento que se alargó entre 45 y 65 días. Se utilizaron productos fitosanitarios, autorizados por Sanidad, que se aplicaron mediante un sistema de ducha que distribuye el insecticida por el cogollo de la palmera. Se actuó en el paseo de Cánovas, plaza de las Claras, el casco histórico, Virgen de Guadalupe, plaza de Italia, plaza de la Audiencia, Conquistadores y San Francisco, entre otras zonas.

Lo que provoca

El picudo rojo es actualmente uno de los insectos más dañinos para las palmeras en todo el mundo. Ataca sobre todo a las canarias, pero también están comenzando ya a detectarse casos en las whasingtonia. Los adultos tienen un tamaño de 2 a 5 centímetros y una coloración rojiza muy llamativa. La hembra hace la puesta en la palmera y del huevo sale una larva que se va a alimentar de la parte interior de esta. Si la infección es muy grave, al final termina matando a la planta. Una vez que la palmera muere, el picudo puede volar hasta 10 kilómetros para colonizar otra.

Imagen de las tareas de cirugía. / Laura Alcázar

Las heridas por podas suelen ser la puerta de entrada del insecto, que se expande a gran velocidad en el interior de la palmera, pues realiza hasta cuatro puestas anuales de entre 300 y 400 huevos. Los síntomas no comienzan a ser visibles hasta varios meses después de la llegada del insecto: las hojas (incluso las verdes) se van debilitando, se ponen amarillentas y finalmente se caen hacia abajo.

El zoo verde de Caceres

Junto a las palmeras, álamos, adelfas, bornes, cicas, cipreses, fresnos, jacarandas, loretos, madroñeras, olivos, olmos, pitas, plataneros e, incluso, yucas: el zoo botánico de Cánovas es un tesoro verde que se encuentra justo en el corazón de la ciudad. Desde la estatua de Gabriel y Galán hasta el quiosco Colón hay apenas 500 metros -aunque la superficie total del terreno del paseo es de 1,3 hectáreas-, pero en este enclave conviven más de 1.000 ejemplares de plantas de 109 especies distintas, según el libro ‘Cáceres Verde’, publicado hace ya 20 años: