El PSOE de Casar de Cáceres exige rigor y lealtad institucional a la alcaldesa ante sus declaraciones sobre los incendios

El PSOE local de Casar de Cáceres lamenta las declaraciones de la alcaldesa Marta Jordán (PP) y aclara que fue la Junta de Extremadura, no el Gobierno de España, quien dejó fuera al municipio de la declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil” tras los incendios. Los socialistas exigen rigor y lealtad institucional, subrayando que “no se puede acusar falsamente al Gobierno de España cuando la responsabilidad recae en la propia Junta”.

Desde el PSOE de Casar de Cáceres expresan su "sorpresa y rechazo" ante las palabras de la regidora, a las que califican de "ofensivas y contraproducentes" para la unidad ante una emergencia. Según su versión, la realidad ya era conocida públicamente: la Junta de Extremadura, gobernada por el Partido Popular, no incluyó en su propuesta inicial al municipio ni a otros afectados; solo después, y tras denuncias públicas, la Junta envió una rectificación a la Delegación del Gobierno.

Los socialistas localizan la responsabilidad en la gestión regional y señalan que culpar al Gobierno de España “es inaceptable” en un asunto de alcance tan serio. “Lo que necesitan los vecinos es unidad y rigor, no acusaciones falsas ni confrontación política”, señalan.

Actuación coordinada

Asimismo, destacan que el incendio ha dejado más de 3.000 hectáreas afectadas y decenas de ganaderías dañadas, por lo que reclaman una actuación coordinada de todas las administraciones para activar las ayudas cuanto antes y evitar que Casar de Cáceres siga esperando respuestas.

Finalmente, el PSOE solicita a Marta Jordán una rectificación y que se ponga del lado de la solución, priorizando el trabajo conjunto y la claridad sobre la confrontación.