'Regias del Drag' regresa a Cáceres con una tercera temporada cargada de novedades y revolución

La aclamada competencia de arte drag vuelve a Extremadura para iniciar las grabaciones de su tercera temporada a finales de septiembre. Este año, como gran novedad, el rodaje se llevará a cabo en dos localidades, Cáceres y El Casar de Cáceres, que se convertirán en escenarios clave del programa y auténticos epicentros de la cultura drag durante varias semanas. El reality continúa consolidándose como un referente de diversidad, arte y cultura en el panorama nacional. Presentado por Nina Vagina, regresa con más fuerza que nunca, apostando por el talento emergente y un espectáculo de alto nivel que promete no dejar a nadie indiferente.

Este año, la Diputación de Cáceres será el gran patrocinador del concurso, además, la Junta de Extremadura y el ayuntamiento de Cáceres colaborarán con la cesión de espacios emblemáticos para el rodaje. Un sólido respaldo institucional que refuerza el valor del proyecto como un referente cultural y social en la región. Nina Vagina, creadora y presentadora del formato, lo resume con tres palabras, "revolución, evolución y diversión". "Cada temporada intentamos superarnos, crecer y que todo vaya a más, aunque con casi el mismo presupuesto", menciona entre risas. "Para mí es un honor ser la cara del programa, pero todo esto conlleva una gran responsabilidad".

Nina Vagina, creadora y presentadora de 'Regias del Drag España'. / Cedida

Novedades

Entre las principales novedades de esta edición se incluyen minirretos, premios sorpresa y un jurado totalmente renovado. Este nuevo panel estará conformado por figuras que han respaldado el proyecto desde sus inicios, además de "invitades especiales y un jurado rotativo que promete dar mucho de qué hablar", afirma la presentadora.

Inicios

Desde sus inicios, 'Regias del Drag' ha experimentado un crecimiento notable. “Comenzamos con tres cámaras y un sueño, con muy poca experiencia en producción. Hoy, muchas de esas productoras que antes nos cerraban las puertas, ahora quieren colaborar con nosotras”, recuerda Nina. Este avance no solo refleja el desarrollo del proyecto, sino también pone en evidencia que Extremadura puede ser, y ya es, un epicentro queer.

Asimismo, Nina ha destacado que "no solo las grandes ciudades marcan el rumbo. Ser queer es posible en cualquier lugar del mundo y Extremadura, a pesar de su aparente aislamiento, es prueba de ello”. Más allá del espectáculo, 'Regias del Drag' se ha consolidado como una plataforma de visibilidad LGTBIQ+ y de reivindicación del drag como arte y profesión. “Nosotras también estamos trabajando, aunque lo disfrutemos. Es fundamental que el drag se valore más como una disciplina artística”, subraya Nina.

En relación al futuro, la presentadora lo tiene claro, "Regias ha llegado para quedarse, me encantaría que en cinco años fuera un referente como 'La Más Draga en México'. A los jóvenes les digo que se preparen bien, que disfruten, pero sobre todo que lo lleven a cabo. Lo que no se ve no existe, y nosotras existimos aunque a algunes les incomode”.

Más allá del espectáculo, Nina Vagina ha transformado su trayectoria en un compromiso profundo con Extremadura. Desde el principio, ha apostado por desarrollar todos sus proyectos en la región, posicionando a la comunidad queer extremeña en el mapa cultural nacional. "No quiero que Extremadura quede fuera de estas narrativas. Aquí también hay talento, diversidad y orgullo. Mi compromiso es seguir impulsando proyectos que visibilicen al colectivo extremeño”, concluye.