San Francisco arranca sus fiestas vecinales con un sentido homenaje al mítico Alejandro 'Bobi'

San Francisco inicia su semana grande. El barrio cacereño celebrará sus fiestas vecinales del 30 de agosto al 8 de septiembre con un programa variado que combina música, gastronomía y actividades para todas las edades. El arranque será especialmente emotivo. Las pistas deportivas acogerán este sábado un homenaje a Alejandro Martínez González ‘Bobi’, histórico miembro de la asociación vecinal fallecido el pasado 3 de junio.

Muy ligado al barrio desde la fundación de la asociación en 1983 (donde incluso llegó a ejercer de presidente en algunas etapas), su figura será recordada con un acto de recuerdo al que se sumará el reconocimiento institucional, dado que el ayuntamiento ha impulsado el expediente para que las pistas deportivas de San Francisco lleven su nombre. Tras este reconocimiento, al que asistirán el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, el barrio se llenará de propuestas culturales, infantiles y musicales.

Programa de las fiestas vecinales del barrio de San Francisco. / El Periódico

El jueves 4 de septiembre, se instalarán castillos flotantes en la Plazuela, con juegos para los más pequeños y una merienda vecinal. La jornada continuará con un concierto de la banda municipal en el parque del Rodeo, a las 20.30 horas, acompañado de una sorpresa musical.

La programación seguirá el viernes con bailes típicos de Perú a las 20.30 horas, mismo horario que el musical infantil ‘La fiesta’, previsto para el sábado. El domingo tendrá lugar un show para bailar y disfrutar de buena música y una increíble puesta en escena a cargo de Mariposa Show y Dj Jorge, seguido de una verbena popular que se prolongará hasta la madrugada.

Las fiestas pondrán su broche final el lunes 8 de septiembre, día de la patrona de Extremadura, con el concurso de rana en la Plazuela y un cocido extremeño para todos los asistentes.