Últimos días para disfrutar de tres exposiciones únicas en Cáceres

La ciudad presenta tres exposiciones bastante interesantes en diferentes espacios.

Cáceres inaugura la exposición 'Festival Movietone'

El próximo jueves 4 de septiembre, el Espacio Belleartes de Cáceres inaugura a las 21.00 horas la exposición 'Festival Movietone', una muestra fotográfica del cacereño Jorge Rey, centrada en el universo musical. La exposición ofrece una cuidada selección de imágenes que capturan la energía de la música en vivo, a través de una mirada íntima y documental. La inauguración estará ambientada por el DJ set de Dani Dorado, que pondrá ritmo a esta primera noche. La muestra podrá visitarse del 4 al 14 de septiembre, de jueves a sábado, en horario de 20.00 a 01.00 horas.

Últimos días para visitar la exposición de Gemma Alpuente

La exposición 'Paisajes abstractos de un paraíso que solo imaginé', de la artista valenciana Gemma Alpuente, podrá visitarse hasta el 29 de agosto en la sala de arte el Brocense. La muestra presenta una serie de obras realizadas con técnicas mixtas y materiales no convencionales como resinas, microcemento, metales, impresiones 3D y luz, donde la artista construye paisajes emocionales y perceptivos que invitan a la interacción. La exposición está abierta de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas durante el mes de agosto. Esta es una oportunidad única para conocer el universo artístico de Alpuente, una de las artistas plásticas españolas con mayor proyección actual.

Exposición sobre la vida con parálisis cerebral en la Biblioteca Pública

La Biblioteca Pública de Cáceres acoge una exposición que visibiliza el día a día de personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, atendidas en las entidades de ASPACE Extremadura. La muestra ofrece una mirada cercana y real sobre sus experiencias, desafíos y logros, promoviendo la inclusión y la empatía. Estará disponible hasta el 31 de agosto a las 15.00 horas y la entrada es completamente libre.