Cáceres abre las puertas a 20.000 estudiantes: alquileres, comida preparada y ayuda de los padres

29 de agosto. La cuenta atrás para que comience el año académico universitario ha comenzado. El próximo 11 de septiembre, cientos de estudiantes llegarán a Cáceres para cursar sus grados en Veterinaria, Enfermería, Derecho o Administración y Dirección de Empresas en la UEx. Algunos, por segundo, tercer o cuarto año, mientras que otros volarán del nido por primera vez. Sea como fuere, todos tratan ya de resolver aspectos básicos que afectarán a su día a día, tales como alimentación, material escolar o productos del hogar. La búsqueda de la que será su vivienda durante los próximos meses comenzó hace tiempo.

"En julio y agosto lo único que he gestionado han sido alquileres para estudiantes", asevera un comercial de Inmobiliarias Fernández, en la Virgen de la Montaña. Un establecimiento que lleva tres décadas en activo y que cifra en unas 20.000 las personas flotantes que llegan en septiembre a la ciudad.

Jóvenes de todo el mundo, pero la mayoría, extremeños

"El 90% son extremeños, aunque también nos llaman jóvenes de Huelva, Sevilla, Cádiz, Salamanca y de otras partes de España", explican desde el negocio, a donde también acuden alumnos extranjeros, "de la India, Finlandia, Inglaterra, Francia o Portugal". No obstante, las preferencias de unos y otros son diferentes.

Los primeros, los nacionales, se inclinan por la comodidad de un piso renovado, con calefacción y aire acondicionado. "Acuden con unos estándares un poco más elevados", dice el comercial. Además, en muchas ocasiones buscan compartir casa con su grupo de amigos. Al respecto, el precio medio de una habitación es, según la inmobiliaria, de entre 170 y 250 euros. Un piso completo cuesta entre 500 y 700 euros, aunque también se pueden encontrar por 800 o 900 euros.

"Los estudiantes extranjeros vienen más abiertos. Prefieren pagar menos y encontrarse otro tipo de vivienda, que no tenga calefacción, o con muebles o paredes más antiguos", aseguran desde la agencia. Además, como suelen venir solos, no tienen problema para compartir residencia con alumnos internacionales o nacionales. "En uno u otro caso, la media de personas que pueden convivir en un piso es de tres o cuatro", añade el trabajador, que hace hincapié en la dificultad que en ocasiones puede haber para encontrar una vivienda, por la superioridad de la demanda con respecto a la oferta. De hecho, asevera que algunas veces los caseros filtran y deciden, por ejemplo, solo alquilar su casa a los estudiantes de último curso o de máster.

Productos para el hogar

Comoquiera que sea, una vez resuelto el tema del domicilio, llega otro paso clave: acondicionarlo. Aquí hay dos vertientes. Por un lado, son los propios jóvenes los que adquieren artículos que necesitan en su día a día. En la misma Virgen de la Montaña, algo más arriba, se encuentra el bazar Nuevo Pekín, donde desde mediados de agosto notan la afluencia de los universitarios.

"Vienen a comprar papeleras o productos de cocina, como tuppers, cuchillos, platos o tazas", dice Mónica, empleada del local. "Prefieren adquirir sus cosas y luego cuando dejan el piso, poder llevárselas", añade. Productos de limpieza como cepillos, fregonas o cuadernos, o para su habitación, como percheros o espejos, tampoco faltan en la lista.

Con respecto a camas o colchones, son los propietarios los encargados de gestionarlo. Acuden a negocios como Dormibed Cáceres, en Camino Llano. Una marca de la que también forma parte Expert Cáceres, que comercializa electrodomésticos. "Vienen a principios de septiembre, cuando los estudiantes ya están instalados y les dicen lo que no funciona. Por ejemplo, el frigorífico, el microondas o la placa", dice Javier, gerente del establecimiento.

Javier, de Dormibed y Expert Cáceres. / El Periódico

La alimentación, con ayuda de los padres

Ahora sí, ya con la casa acomodada, toca poner la atención en un aspecto clave: la alimentación, uno de los asuntos que más 'preocupa' a los padres de los independizados. Pocos metros más arriba, en el número 20 de Camino Llano, se encuentra Qbueno comidas preparadas, donde lo saben bien. "Son los padres y madres quienes buscan, a través de Internet, establecimientos de comida preparada tradicional, comida sana, para que sus hijos no solo coman hamburguesas o pizzas", cuenta José.

Su negocio ofrece entre 12 y 14 primeros y entre 17 o 19 segundos, que cambian a diario, y que los estudiantes pueden reservar desde su móvil. "Me llaman o me preguntan por WhatsApp por los platos del día, y los reservan", explica el emprendedor. Platos entre los que destacan los de cuchara, como lentejas; judías blancas, pintas o moradas; cocido; sopa castellana; de pescado, etc. También tienen pasta y arroz, o platos fríos de temporada, como ensalada mixta con atún o césar con trozos de pollo.

El precio del menú (incluye primero, segundo y postre) es de 7,50 euros, a lo que hay que añadirle 2,50 euros si se envía a domicilio, servicio del que también dispone el negocio.

Material escolar

¿Y qué más necesitan los estudiantes? Pues lo propio dada su actividad: material escolar. Teniendo en cuenta que el ordenador es casi un indispensable en clase, son muchos quienes se acercan a tiendas especializadas en electrónica para adquirir los artículos necesarios. A Tecnic Phone, en la ronda del Carmen, van "muchos clientes a comprar cargadores para sus ordenadores. Nos dicen que se les ha olvidado en el pueblo", cuenta Valeria, trabajadora de la tienda. "También se llevan baterías portátiles o auriculares", añade.

Valeria, de Tecnic Phone. / El Periódico

Y, aunque impera la era de la tecnología, los cuadernos, los folios o los bolígrafos aún tienen su espacio dentro de las mochilas de los estudiantes. En Espacio Lector Nobel, en Gómez Becerra, notan el incremento en las ventas de dichos productos a partir de septiembre. Algo conocido por todos, por otra parte.

Envío y recepción de paquetes

Sin embargo, no es ese su mayor contacto con los universitarios. "Somos un punto de recogida de paquetes, y durante el año vienen muchos jóvenes a recoger artículos de Shein o de Vinted", dice Natalia, empleada de la librería. Más destacable es el envío de enseres por parte de los estudiantes extranjeros cuando termina el curso. "Vienen para hacer la mudanza, sobre todo chicas de Italia y de Francia, con paquetes grandes y pesados", añade la trabajadora.

Natalia, de Espacio Lector Nobel. / El Periódico

No obstante, aún quedan unos meses para que Natalia vuelva a ser testigo de ello. Ahora es momento de abrir aulas, coger apuntes e hincar codos. Y, aunque no más importante, de dejar todo listo para iniciar el nuevo curso en Cáceres.