Chloé Bird estrena 'La maleza', el tercer adelanto de su próximo álbum

La cantante y compositora extremeña Chloé Bird acaba de publicar su nuevo single, 'La maleza', que supone el tercer adelanto de su séptimo álbum de estudio, que se espera que vea la luz a finales de este año.

La canción se presenta como una invitación a detenerse y cuestionar el rumbo vital, una reflexión sobre la inercia y los patrones sociales que muchas veces asumimos sin replantearnos. Frente al ruido, la prisa y el conformismo, la artista propone en este tema romper con los automatismos y mirar hacia dentro.

“Es una canción que nace del hartazgo. De la sensación de no reconocerse en el modelo que nos imponen y del deseo de parar, reflexionar y reconectar con lo que realmente importa”, explica la artista cacereña.

'La maleza' continúa el camino abierto con los anteriores adelantos: 'Los pájaros han vuelto a verme' —inspirado en la poesía de Emily Dickinson— y 'Todos dicen', una crítica a los discursos vacíos.

Con letra y música propia, el tema ha sido producido por Raúl Bernal, que también participa en la instrumentación junto al batería Edu Olmedo. Grabado entre Cáceres, Granada y Valencia, el resultado es una pieza intensa y atmosférica, en la que conviven percusión, piano, sintetizadores y secuencias con una interpretación vocal cargada de lirismo.

Gran trayectoria

Desde que decidió dar el salto al castellano, Chloé Bird ha ampliado su universo sonoro y lírico, manteniendo su sello personal, influenciado por la música clásica, el pop introspectivo, el folk y la experimentación electrónica.

Nacida en Cáceres en 1991, la artista extremeña se ha consolidado como una de las voces más versátiles del panorama nacional. Ha actuado en festivales como Womad (España y Reino Unido), Contempopránea o BIME City, y ha colaborado con la Orquesta de Extremadura y la Orquesta de RTVE. Entre sus reconocimientos figuran dos Premios Pop-Eye (2013 y 2019) y el Premio Rock Villa de Madrid (Mejor Banda y Premio Sol Música, 2019).

Su próximo disco, del que ya se conocen tres adelantos, se perfila como una obra de madurez, cargada de emoción y belleza poética, en la que la artista invita a mirar de frente el presente y elegir, al fin, otro camino.