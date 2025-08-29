Lanzamiento musical
Chloé Bird estrena 'La maleza', el tercer adelanto de su próximo álbum
El tema, que formará parte de su próximo proyecto, ya está disponible en todas las plataformas digitales
La cantante y compositora extremeña Chloé Bird acaba de publicar su nuevo single, 'La maleza', que supone el tercer adelanto de su séptimo álbum de estudio, que se espera que vea la luz a finales de este año.
La canción se presenta como una invitación a detenerse y cuestionar el rumbo vital, una reflexión sobre la inercia y los patrones sociales que muchas veces asumimos sin replantearnos. Frente al ruido, la prisa y el conformismo, la artista propone en este tema romper con los automatismos y mirar hacia dentro.
“Es una canción que nace del hartazgo. De la sensación de no reconocerse en el modelo que nos imponen y del deseo de parar, reflexionar y reconectar con lo que realmente importa”, explica la artista cacereña.
'La maleza' continúa el camino abierto con los anteriores adelantos: 'Los pájaros han vuelto a verme' —inspirado en la poesía de Emily Dickinson— y 'Todos dicen', una crítica a los discursos vacíos.
Con letra y música propia, el tema ha sido producido por Raúl Bernal, que también participa en la instrumentación junto al batería Edu Olmedo. Grabado entre Cáceres, Granada y Valencia, el resultado es una pieza intensa y atmosférica, en la que conviven percusión, piano, sintetizadores y secuencias con una interpretación vocal cargada de lirismo.
Gran trayectoria
Desde que decidió dar el salto al castellano, Chloé Bird ha ampliado su universo sonoro y lírico, manteniendo su sello personal, influenciado por la música clásica, el pop introspectivo, el folk y la experimentación electrónica.
Nacida en Cáceres en 1991, la artista extremeña se ha consolidado como una de las voces más versátiles del panorama nacional. Ha actuado en festivales como Womad (España y Reino Unido), Contempopránea o BIME City, y ha colaborado con la Orquesta de Extremadura y la Orquesta de RTVE. Entre sus reconocimientos figuran dos Premios Pop-Eye (2013 y 2019) y el Premio Rock Villa de Madrid (Mejor Banda y Premio Sol Música, 2019).
Su próximo disco, del que ya se conocen tres adelantos, se perfila como una obra de madurez, cargada de emoción y belleza poética, en la que la artista invita a mirar de frente el presente y elegir, al fin, otro camino.
