Cirugía vascular en Cáceres: seis años de larga espera

Poco más de seis años han transcurrido desde que Cáceres clausurara el Servicio de Cirugía Vascular y Angiología del Hospital Universitario, allá por julio de 2019. Un tiempo en el que los pacientes de la provincia cacereña han tenido que ser derivados a Badajoz, con las consiguientes demoras, desplazamientos y riesgos para la salud. Solo en 2024, según datos oficiales del SES, fueron atendidos en la capital pacense 692 usuarios procedentes de Cáceres, de los que 474 eran del área de salud cacereña, 101 de Plasencia, 55 de Coria y 43 de Navalmoral de la Mata.

A estas cifras se suman los pacientes que permanecen en lista de espera para las intervenciones quirúrgicas ante el colapso del servicio de la capital pacense, muchos con demoras superiores a los 365 días. Un balance poco esperanzador que refleja la magnitud de un problema que se ha prolongado en el tiempo.

La situación ha generado malestar entre usuarios y profesionales. El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha advertido de las consecuencias asistenciales y formativas de mantener una provincia sin esta especialidad quirúrgica. En respuesta, a finales del pasado año nació la Plataforma Ciudadana para la Defensa de la Reapertura del Servicio de Cirugía Vascular, que ha venido denunciando el abandono del sistema sanitario extremeño y ha puesto de manifiesto la urgencia de una respuesta que sigue sin llegar.

Desde entonces, el colectivo ha desplegado una intensa actividad: reuniones con responsables institucionales, comparecencias en la Asamblea, distribución de carteles informativos en farmacias y centros de salud, e incluso la elaboración de un informe que documenta el alcance del problema. El asunto ha pasado por el pleno del ayuntamiento y por la Asamblea de Extremadura, con apoyos unánimes a la reapertura, aunque sin avances concretos.

El portavoz de la plataforma ciudadana, Federico Gómez, ha lamentado en varias ocasiones que la respuesta oficial no ha sido la esperada. El argumento esgrimido por el SES en todo este tiempo es la falta de especialistas para reactivar el servicio.

¿Una solución cercana?

En este sentido, la presidenta de la Junta, María Guardiola, se ha reunido esta semana en Mérida con los representantes de la plataforma ciudadana. En el encuentro también estuvieron presentes la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, y la gerente del Área de Salud de Cáceres, Encarna Solís.

Tras la cita, la líder extremeña transmitió un mensaje claro: el Ejecutivo regional está comprometido con «garantizar la igualdad de acceso a la sanidad en toda Extremadura». Para ello, el SES está recurriendo a ofertas personalizadas a cirujanos con el fin de captar profesionales y reabrir el servicio lo antes posible.

La presidenta de la Junta y las autoridades sanitarias, durante la reunión con la plataforma ciudadana. / El Periódico

Por su parte, Federico Gómez aseguró que expusieron todas sus inquietudes y valoró positivamente el encuentro, aunque con cautela: «Desde el SES lo están intentando, pese a que es un problema bastante complejo».

Pendientes de lo que ocurra

La plataforma insiste en que la situación es «grave» y que no se puede prolongar más el cierre. Mientras tanto, la Junta subraya que hará todo lo posible por restablecer el servicio. Aunque el interrogante sigue abierto.

Mientras tanto, las familias siguen esperando. «No pedimos privilegios, pedimos igualdad. Los pacientes de Cáceres merecen la misma atención que los de cualquier otra provincia», subrayaron desde la plataforma, que recuerda que detrás de cada cifra hay personas enfrentándose a largas esperas y desplazamientos para acceder a una atención que consideran de primera necesidad.

