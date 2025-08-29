Comienza el ciclo 'Ritmo y Cadencia' y la cultura se despliega por todo Cáceres

El Septeto Santiaguero abre en Arroyo de la Luz un programa que recorrerá la provincia con lo mejor del flamenco y la copla.

Vuelve la copla y el flamenco a los pueblos cacereños

La Diputación Provincial de Cáceres da un nuevo impulso a la cultura en la provincia con el lanzamiento del programa 'Ritmo y Cadencia', que llevará un total de 19 espectáculos de copla y flamenco a distintas localidades cacereñas durante los meses de septiembre y octubre.

La programación arrancará el 1 de septiembre a las 22.00 horas en la Plaza de la Constitución de Arroyo de la Luz con una actuación estelar del Septeto Santiaguero, referente internacional de la música tradicional cubana y ganador de dos Premios Grammy Latinos. Con más de 25 años de trayectoria y presentaciones en escenarios de Europa y América, el grupo cubano aportará un toque internacional a este ciclo dedicado a los ritmos más arraigados de la región. Con esta propuesta, la Diputación continúa fomentando la cultura en entornos rurales, apostando por la música en directo y acercando espectáculos de calidad a todos los rincones de la provincia.

Aventura cultural este sábado en el Palacio de los Golfines de Abajo

Este sábado 30 de agosto, el Palacio de los Golfines de Abajo ofrece una actividad única para disfrutar en familia, combinando historia, arte y diversión por un precio accesible, entre tres y nueve euros. La propuesta está pensada especialmente para los más pequeños, quienes podrán recorrer el museo con un cuaderno de actividades lleno de retos adaptados a su edad. A través de juegos y pistas, descubrirán los secretos del palacio y aprenderán sobre la vida de las antiguas familias nobles. La visita guiada comenzará a las 12.00 horas y contará con el acompañamiento del equipo de mediación, disponible para resolver dudas e interactuar con los asistentes. Una oportunidad ideal para aprender en familia y pasar una mañana diferente.

Noche Astronómica este fin de semana

La Asociación Vecinal de la Urbanización Cáceres el Viejo, en colaboración con la Federación Distrito Norte, organiza una Noche Astronómica que tendrá lugar desde las 22.45 del viernes 29 de agosto hasta la madrugada del sábado 30 de agosto. Será una velada única bajo el cielo estrellado de Cáceres, ideal para observar estrellas, aprender sobre el universo y disfrutar de una experiencia diferente en comunidad. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar con antelación.