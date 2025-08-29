‘Doña Jimena’, el local que atrae a todos los turistas de Cáceres

Raúl Pérez, ha dedicado gran parte de su vida a la hostelería. Con pasión y dedicación, él y su mujer, Izaskun Conejero, gestionan ‘Doña Jimena’, un restaurante ubicado en la calle Monfragüe, número 4, en el barrio del Vivero de Cáceres. Con una oferta que abarca desde desayunos hasta cenas, el local se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan calidad, variedad y opciones para celíacos, con una carta llena de tostadas, tapas y platos para todos los gustos.

Tostada de 'Doña Jimena'. / Esteban Valero Vizcano

El local lleva abierto siete años, tiempo en el que Pérez y su mujer han mantenido un compromiso constante con la calidad y el cuidado del espacio. Cada enero y septiembre realizan limpiezas profundas para garantizar siempre el mejor ambiente a sus clientes. Además, respetan a los vecinos cerrando el establecimiento alrededor de las 00.30 o 1.00, tanto en invierno como en verano. Otro de los atractivos de ‘Doña Jimena’ es su amplia terraza, que aprovechan durante todo el año para ofrecer una experiencia cómoda y agradable en cualquier estación.

Terraza climatizada

"Ahora entramos en una de las mejores épocas del año, porque el clima en Cáceres favorece mucho a la hostelería. Para nosotros, el otoño es la estación ideal. Pero cuando llega el invierno, también estamos preparados, una parte de nuestra terraza está climatizada con 12 calefactores y palets de madera que crean un ambiente cálido y acogedor, perfecto para disfrutar al aire libre sin pasar frío. La temperatura es agradable en cualquier momento, ya sea para desayunar, comer o cenar. De hecho, en diciembre solemos recibir muchas cenas en esa zona de la terraza climatizada", afirma el propietario.

Terraza de 'Doña Jimena' en Cáceres. / Cedida

Novedades

En cuanto a novedades, están a punto de finalizar el diseño de una nueva carta que incluirá más opciones pensadas especialmente para personas celíacas. Además, nos ha adelantado en exclusiva que a principios de año llevará a cabo una reforma para darle al local una imagen más renovada. “Habrá cambios en el color de las paredes, nuevo mobiliario en la terraza y una mayor decoración”, nos cuenta ilusionado. Por otro lado, Pérez está barajando la posibilidad de abrir un restaurante donde pueda ofrecer recetas mucho más elaboradas. "Sería todo un sueño hecho realidad, y quién sabe, puede que ocurra muy pronto". Finalmente, respecto a los turistas, el propietario destacó que es interesante cómo algunos, incluso cuando solo están de paso, suelen detenerse a comer. "Muchos de ellos regresan año tras año, lo que indica que nos ven como un lugar de referencia, algo que para nosotros es muy gratificante".