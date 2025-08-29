El Cristo Negro de Cáceres: la procesión que hipnotiza vuelve a desfilar

La Cofradía del Santo Crucifijo de Santa María de Jesús de Cáceres, conocida popularmente como la del Cristo Negro, ha anunciado el programa de actos con motivo de la Exaltación de la Cruz 2025, una de las citas más significativas de su calendario.

El Alcalde Mayordomo y el Cabildo de la hermandad cacereña han comunicado que el sábado 13 de septiembre, a las 12.00 horas, se celebrará la bajada de la Sagrada Imagen Titular desde su capilla. Un día después, el domingo 14 de septiembre, tendrá lugar la santa misa en la Concatedral de Santa María la Mayor de Cáceres a las 13.00 horas, seguida de una procesión claustral en la que los hermanos participarán acompañados por la Cruz Guía. La ceremonia también se aplicará para los familiares y difuntos.

Qué es la Exaltación de la Cruz

La festividad de la Exaltación de la Santa Cruz se celebra cada 14 de septiembre en la Iglesia católica y conmemora el hallazgo de la cruz en la que murió Jesucristo y que fue rescatada por Santa Elena. Simboliza la victoria de Cristo sobre la muerte y el sentido de la cruz como signo de salvación para los cristianos.

La Cofradía del Cristo Negro

Fundada en el siglo XIV, la Cofradía del Santo Crucifijo de Santa María de Jesús es una de las más antiguas y singulares de la Semana Santa cacereña. Su imagen titular, el Cristo Negro, talla gótica del siglo XIV, se venera en la Concatedral de Santa María y es protagonista de una de las procesiones más sobrecogedoras y de mayor recogimiento de la ciudad, que recorre en silencio las calles en la medianoche del Miércoles Santo.

La hermandad, caracterizada por su austeridad y el riguroso hábito negro de sus cofrades, mantiene viva una tradición que se ha convertido en un referente dentro de la Semana Santa de Cáceres, declarada de Interés Turístico Internacional.