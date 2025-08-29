Nuevo máster de Administración Local de la Diputación de Cáceres: detalles, fechas y precios

Dar solución a una problemática que vienen sufriendo, especialmente, los ayuntamientos pequeños de la provincia como es la escasez de personal de Secretaría-Intervención es el objetivo principal del Máster de Formación Permanente en Gestión y Administración Local que imparte la Universidad de Extremadura en colaboración con la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura.

Financiado por la Diputación Provincial de Cáceres, con una inversión para el nuevo curso de 165.000 euros, este título propio de 60 ECTS tiene buscar formar a personas con título universitario en las competencias propias para el ejercicio posterior de labores profesionales en entidades locales. Entre las temáticas que se abordan se encuentran las Bases de Régimen Local, el Funcionamiento de las Entidades Locales, el Urbanismo o la Gestión Presupuestaria.

Este curso 2025/2026 será la tercera edición de una formación por la que ya han pasado 60 estudiantes que han adquirido los conocimientos para su dedicación profesional al municipalismo o que han mejorado capacidades para promocionar en el empleo público del ámbito municipal

Paso a paso

Este máster cuenta con un número máximo de 25 plazas y se impartirá de manera presencial entre los meses de octubre de 2025 y julio de 2026, de lunes a jueves, en horario de tarde, en el Centro de Estudios Internacionales Presidenta Charo Cordero de la Diputación de Cáceres. El precio de la matrícula es de 150 euros.

Las personas interesadas podrán formalizar su preinscripción a partir del 1 de septiembre enviando el formulario de solicitud junto a su DNI/TIE, titulación y expediente académico a la dirección de correo electrónico masterlocal@unex.es

Aunque esta formación específica está dirigida a cualquier persona en posesión de título universitario, en la distribución de las plazas del máster se reserva un cupo específico y mayoritario para titulados en Derecho y afines (60%) y Económicas, Empresariales y afines (30%). En caso de que alguno de los cupos no se cubra, las plazas vacantes podrán destinarse a los otros, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El listado de personas admitidas se publicará entre los días 15 y 18 de septiembre y a partir del 22 de septiembre está prevista la apertura del plazo de matriculación.

Toda la información y los distintos formularios pueden encontrarse en la web: https://www.forocsyj.com/master-en-gestion-y-administracion-publica/