Paseo de Cánovas: obras para eliminar baches, cambiar aceras, alcorques y evitar salpicaduras en días de lluvia en Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres iniciará la próxima semana los trabajos de reposición de baldosas en el cacereño Paseo de Cánovas. La actuación se centrará en el tramo de Gloria Fuertes donde se repondrán 150 metros cuadrados de pavimento deteriorado, así como reparaciones de alcorques. El anuncio del consistorio se produce dos semanas después de que los vecinos denunciaran una situación de la que se hizo eco este diario.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha explicado en un comunicado que ha hecho público el equipo de gobierno que la intervención permitirá ofrecer "un paseo más seguro y cómodo en una de las zonas más transitadas de la ciudad y sobre todo, damos solución a las incomodidades que los viandantes sufren, en su mayoría en días de lluvia, donde se producen salpicaduras por el mal estado de sellado de las baldosas".

Esta actuación forma forma parte de un paquete de medidas que incluyen trabajos de mejora de accesibilidad en distintos barrios y espacios de la capital cacereña. En este sentido, el concejal ha detallado que durante estos días se vienen desarrollando trabajos en Los Castellanos, zona donde se están reparando más de 120 metros cuadrados de acerado que se encontraba levantado por las raíces del arbolado.

"Con estas intervenciones tratamos de mejorar el día a día del peatón, adaptando nuestros acerados para que cumplan con la normativa de accesibilidad", ha señalado Bazo, quien ha recordado que estas mejoras se están llevando a cabo tanto con recursos propios como a través de la empresa concesionaria, Santano. No obstante, la inversión para las dos obras es simbólica y no suficiente para el caso de Cánovas: algo más de 40.000 euros.

Y lo es teniendo en cuenta que Cánovas es el pulmón verde de Cáceres, donde se reparten palmeras, álamos, adelfas, bornes, cicas, cipreses, fresnos, jacarandas, loretos, madroñeras, olivos, olmos, pitas, plataneros e, incluso, yucas: es el zoo botánico de Cánovas es un tesoro verde que se encuentra justo en el corazón de la ciudad. Desde la estatua de Gabriel y Galán hasta el quiosco Colón hay apenas 500 metros -aunque la superficie total del terreno del paseo es de 1,3 hectáreas-, pero en este enclave conviven más de 1.000 ejemplares de plantas de 109 especies distintas, según el libro ‘Cáceres Verde’, publicado hace ya 20 años.