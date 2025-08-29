Rosa Blanco encuentra en el estampado botánico una nueva forma de expresión y creación en Cáceres

Rosa Blanco es la fundadora de 'Marinaduk', un taller botánico especializado en artesanía textil, ubicado en el Casco Antiguo de Cáceres. Con una sólida trayectoria en una reconocida multinacional del sector textil, decidió tras la pandemia, cerrar ese capítulo profesional para iniciar una nueva etapa más personal y creativa, dando vida a un proyecto que refleja su pasión por la naturaleza, los tejidos y el trabajo hecho a mano.

Inicios

"Siempre he tenido una fuerte inquietud artística. De hecho, me mudé a Madrid para estudiar en una escuela de arte, centrándome en el diseño de orfebrería, un campo muy distinto al que finalmente me he dedicado profesionalmente. También en Cáceres continué formándome en dibujo en la escuela de arte. Esa vertiente creativa siempre ha estado presente en mi vida, latente, esperando su momento. Soy una persona muy inquieta, con una necesidad constante de crear con las manos, especialmente en el ámbito artesanal. Tras dejar la empresa en la que trabajaba, sentí que era el momento de retomar ese camino y comencé a experimentar con pinturas textiles, buscando formas de aplicarlas a los tejidos".

Después de investigar bastante, se dio cuenta de que algo no terminaba de convencerle, ya que muchas pinturas textiles llevan químicos que pueden dañar la piel. Justo en ese momento, al convertirse en madre, su forma de ver las cosas cambió y empezó a buscar opciones más sostenibles. Descubrió que, gracias a las plantas, podía crear estampados y prendas de manera única, utilizando materiales de origen botánico o mineral. Antes de aventurarse en el estampado botánico, su investigación se centraba únicamente en el teñido.

Nuevos conocimientos

Poco después, de forma autodidacta, comenzó a formarse y a incorporar conocimientos compartidos por otras compañeras especializadas en esta técnica. Confesó que, impulsada por la cabezonería, se propuso sacar adelante el proyecto, aunque recordó que las primeras pruebas fueron un poco desastre. "Llegar hasta aquí no ha sido fácil, ha requerido mucho esfuerzo, investigación y aprendizaje. Empecé trabajando desde la cocina de mi casa, donde a veces no sabía si estaba cocinando o experimentando en un laboratorio. Cuando el proyecto empezó a consolidarse, decidí dar el paso y montar este taller, un lugar precioso que me brinda la libertad para crear".

Vestidos realizados con la técnica del estampado botánico. / Esteban Valero Vizcano /

Proceso de creación

Respecto al proceso de creación, Blanco explica que el primer paso consiste en realizar el mordentado, una etapa necesaria para preparar los tejidos. Una vez que los tejidos han sido mordentados, es posible trabajar sobre ellos, ya sea mediante el teñido o el estampado botánico. Este último consiste en colocar el material botánico directamente sobre la tela y, a través de un proceso que combina presión y calor, transferir sus formas y colores al tejido.

Bolsos realizados con la técnica del estampado botánico. / Esteban Valero Vizcano /

Tejidos naturales

Ella se mantiene firme en su compromiso por trabajar únicamente con tejidos naturales, descartando por completo los sintéticos. Prefiere materiales como algodón, lino, seda, yute y cáñamo. Además, subraya la importancia de apoyar el comercio local, haciendo sus compras en negocios de proximidad, como Retales Centro. “Si esa red de comercios locales no funciona, nos vamos todos al garete”, concluye.