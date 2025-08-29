Verano con amigos en Cáceres: "El reencuentro en las fiestas es el mejor momento del año"

Charangas, toros, verbenas, comidas... Las fiestas de los pueblos de Cáceres son siempre uno de los fines de semana más importantes del calendario. Los ayuntamientos cada año se esfuerzan más por programar actividades culturales que estén al nivel y con las que pasarlo en grande. Pero esos días marcados en rojo no serían nada sin la gente que colorea a todas horas las calles, plazas y bares del pueblo. Las peñas son el auténtico corazón de nuestros pueblos.

San Bartolomé

La semana pasada estuvo marcada en Aldeacentenera por la celebración de San Bartolomé (que también se festeja en localidades como Bohonal de Ibor, Valencia de Alcántara o Fresnedoso), así como por los multitudinarios toros de Guadalupe, que este año volvieron a registrar llenos en la plaza de Santa María. Centenares de personas acudieron a celebrar a ambas localidades estos días, y este diario ha contactado con sus peñas para conocer cómo los viven.

Peñas

En Aldeacentenera, dos peñas reúnen a una treintena de personas. Son Champis y El Mono de Bartolo. Están compuestas por Ignacio, Guillermo, Joel, Judith, Adrián, Nicolás, Manuel, Borja, Alex Nicolás, Sergio, Eva, María, Carlota, Laura, Raúl, Aixa, Paco, Noelia, Nerea, Carmen, Irene, Carlos, Miguel, Bryan, Adrián, Manuel, Clara, Jesús, Ana, Samuel, Dani, Alejandro, Jose y Abel. «Para nosotros, son los días más importantes del año. Volvemos a vernos, a estar todos juntos. Sentimos, de verdad, que somos una familia», reconoce Judith, la portavoz de la peña.

Cochera

«Tenemos una cochera donde pasamos la mayor parte del día juntos. Los ratitos allí, ya sea bailando, riendo o recordando anécdotas pasadas, son las que terminanos recordando el resto del año. Al final, se convierte en una seña de identidad del grupo», reconoce. Son amigos desde que apenas eran niños. La mayoría han crecido juntos en la localidad, y lo que era un grupo de gente se ha terminado convirtiendo en un segundo hogar. Además, acogen a todo el mundo: «Nerea viene desde Hernani (Guipúzcoa) solo a las fiestas. Por muy lejos que estemos, siempre buscamos la forma de volver al pueblo», cuentan.

«Cuidamos mucho cada detalle, sobre todo las camisetas», cuenta Judith, de Aldeacentenera

Preparación

Pasan meses preparando estos días. «Cuidamos mucho cada detalle, sobre todo las camisetas, para que queden lo más originales y divertidas posible. Este año, la semana de antes la hemos dedicado entera a decorar al máximo nuestra peña, todo casi a última hora», reconoce.

Días tristes

Y ahora llegan los momentos más tristes: «Después del verano, todo es bastante raro. Nos pasamos juntos casi todas las horas y de repente dejamos de vernos. Eso sí, estamos acostumbrados a llevar la relación de la mejor manera posible a través de las pantallas, aunque se echan mucho de menos las charlas a deshoras o los paseos por los sitios de siempre», concluye.

Guadalupe

Los toros en Guadalupe se han convertido en una tradición en los últimos fines de semana de agosto en la zona de Las Villuercas. Y la peña El Ministerio, que son amigos desde niños, las disfrutan a lo grande. Son Adela, María, Andrea, Dani, Míchel, Ily, Klever, David, Nazaret, Rubén, Marta, Estefanía, David, José Carlos, Sergio, Lorena, Mauro, Alba, Javi, Manu, Fabio y Alba. «Estos días crean sentimientos que van más allá de la celebración. Cada años nacen nuevos recuerdos, risas y anécdotas y se fortalecen nuestros lazos. Es un tiempo de felicidad compartida», cuenta Estefanía, que define las fiestas como «el corazón del año».

Peña El Ministerio, de Guadalupe. / CEDIDA

La camiseta

«Empezamos a preparar las fiestas un año antes. La idea de la camiseta surgió en 2024 y hemos intentado que sean graciosas y nos representen a todos (este año han optado por un diseño del Monopoly). Lo que más ilusión nos hace es volver a estar juntos después de tanto tiempo. Aunque pasen los años, entre nosotros no cambia nada», dice emocionada.

«El fin de semana de los toros es el corazón de nuestro año», dice Estefanía, de Guadalupe

Fin del verano

«Para nosotros, cuando pasan las fiestas el verano ya ha terminado», señala, aunque aún les queda por festejar su feria el 8 de septiembre. «Llegan momentos en los que es complicado estar tantos meses sin vernos», indica.

Todo el año con actividades

«Han sido días que esperábamos con muchas ganas porque los compartimos con peñas que lo viven con la misma intensidad que nosotros. Por suerte, nuestro pueblo tiene actividad el resto del año. Si te gusta, siempre tendrás algo que hacer, pero en algunas épocas se nota mucho la ausencia de algunas personas», sentencia Estefanía, aún procesando lo disfrutado hace ahora una semana.

