Cáceres despide el verano con arte joven, música al aire libre y actividades familiares

El programa ‘Cáceres al Fresco’ se despide con música y juegos

El Ayuntamiento de Cáceres pone fin al programa estival ‘Cáceres al Fresco’ con dos jornadas repletas de actividades gratuitas para disfrutar en familia. La clausura oficial tendrá lugar el jueves 4 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Parque del Edificio Valhondo, con juegos familiares, animación musical y una divertida fiesta con cañón de espuma. Aunque el acto de clausura se celebra ese día, la última actividad del programa será el concierto de la Banda Municipal de Cáceres, que se ofrecerá el viernes 5 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Parque del Rodeo. Todas las actividades son de acceso libre y no requieren inscripción previa, consolidando este programa como una propuesta accesible y refrescante para cerrar el verano en familia.

Evento científico en el Complejo San Francisco

Del 2 al 5 de septiembre, el Complejo San Francisco, en el corazón de Cáceres, será sede del Congreso Nacional de la SEBBM 2025, uno de los eventos científicos más importantes del país en los campos de la Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina. Durante cuatro días, investigadores de renombre, expertos internacionales y jóvenes científicos se darán cita para compartir los últimos avances, participar en mesas redondas, exposiciones de pósters y actividades de networking. El congreso se presenta como una oportunidad única para impulsar la carrera científica y formar parte de una comunidad comprometida con la innovación y el desarrollo en biociencias.

Exposición sobre el alma del movimiento electrónico

La joven artista cacereña María Cambero Cormack presenta su primera exposición individual, 'Susurros de Libertad', un proyecto visual y sonoro que se inaugura el jueves 4 de septiembre a las 21.00 en el Espacio Belleartes. La muestra, que podrá visitarse del 4 al 28 de septiembre, de jueves a sábado, entre las 20.00 y la 01.00 horas, ofrece una mirada íntima y alternativa sobre el movimiento electrónico underground en Extremadura, alejándose de la visión comercial para explorar el arte que nace de las calles, las raves, los colectivos y los espacios autogestionados. Cada pieza va acompañada de sonido, convirtiendo la exposición en una experiencia inmersiva y sensorial. Un homenaje a la música como forma de resistencia, a las comunidades que la hacen posible, y a una juventud que transforma lo invisible en arte. La entrada es libre hasta completar el aforo.