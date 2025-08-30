Cáceres Irish Fleadh 2025: música, tradición y solidaridad en el corazón de la ciudad

La ciudad se prepara para vivir una nueva edición del Cáceres Irish Fleadh, el único festival de música tradicional irlandesa en España, que este año promete superar todas las expectativas con más de 200 músicos participantes y una agenda repleta de actividades. Esta edición se desarrollará en las calles del Casco Antiguo desde el 19 hasta el 21 de septiembre.

La directora del festival, Patricia Bravo, ha anunciado que la presentación oficial a los medios contará con una novedad, la presencia del dueño de Ojara, la cerveza artesanal más importante de Irlanda, que se unirá a la rueda de prensa para presentar esta colaboración especial.

Slow sesión

El viernes 19, a las 18:00 horas, arrancará el festival con una innovadora slow sesión en el Foro de los Balbos. Inspirada en las sesiones tradicionales de pubs irlandeses, esta actividad invita a los asistentes a aprender y tocar en grupo gracias a un repertorio disponible en la página web del festival, con partituras y grabaciones para que los músicos lleguen preparados. La slow sesión se repetirá también el sábado a la misma hora, fomentando la participación de todos aquellos que toquen instrumentos tradicionales no amplificados.

Tras la slow sesión del viernes, la actividad se trasladará a la plaza de Santa María, donde se celebrarán tres conciertos. El grupo irlandés Arman Raimer abrirá la velada con su estética y sonido tradicionales, seguido por los españoles Stone Nouds y, para cerrar, las irlandesas The Freesister, que regresan a Cáceres para despedir la primera jornada. Aunque finalicen los conciertos, las slow sesiones continuarán en diferentes bares y cafeterías de la ciudad.

Talleres y conciertos

El sábado será el día más intenso, con talleres para músicos profesionales durante la mañana y una gran novedad, un pasacalles con 22 gaiteros irlandeses acompañados por gaiteros gallegos de la Casa Galicia de Valladolid, sumando cerca de 50 músicos que recorrerán las calles desde el Foro de los Balbos hasta la plaza de Santa María. Allí comenzará un concierto taller de danza tradicional irlandesa, abierto a todos los asistentes.

Por la noche, la música continuará con conciertos en Santa María. Actuarán el grupo español Felpellu, seguido de la colaboración entre Tingerin y Maik Magoldrin, que ofrecerán un espectáculo único, y para cerrar, el grupo Pol Kafolt, conocido por su energía y su capacidad para hacer bailar a toda la plaza con sus polcas.

Sostenibilidad

El domingo por la mañana se realizará la sesión de despedida en la plaza de Santa María, con la participación de todos los músicos que han tocado durante el festival y la actuación de las bailarinas Irish Trebol.

Además, el festival refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la solidaridad. Por segundo año consecutivo se usarán vasos reutilizables en todos los eventos del centro histórico, y lo recaudado con su venta irá íntegramente destinado a la ONG Sonrisas en Acción para apoyar la compra de alimentos en la franja de Gaza, ayudando a las poblaciones más vulnerables.

Limitaciones presupuestarias

Este año, debido a limitaciones presupuestarias, no habrá programación en el Gran Teatro, espacio emblemático donde nació el festival. Todas las actividades serán al aire libre y gratuitas, en un esfuerzo por mantener el espíritu y la accesibilidad del evento. Finalmente, el festival contará con la presencia de Weith Airland, un conocido instagramer irlandés que realizará un programa de radio en directo durante todo el fin de semana, disponible después en plataformas irlandesas, así como la asistencia del nuevo embajador de Irlanda en España. El Cáceres Irish Fleadh sigue consolidándose como un referente cultural y musical, valorado no solo por la comunidad local, sino también por músicos e instituciones irlandesas, que reconocen su singularidad como el único festival de este tipo en España.