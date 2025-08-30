Nuestro pasado
Cáceres regala 20.000 cigarrillos
El Regimiento Argel 27 organizó una recogida masiva de cigarrillos para los soldados
En el mes de diciembre en 1936, se llevó a cabo una acción popular pidiendo tabaco para enviar a los soldados. La realizó el Regimiento Argel 27 de guarnición en Cáceres y colaboró toda la ciudad consiguiendo reunir más de 20.000 cigarrillos.
Origen del cigarrillo
El origen del cigarrillo se remonta a Sevilla, donde los mendigos comenzaron a recoger colillas de puros y reutilizaban el tabaco sobrante, envolviéndolo en papel para poder fumarlo. Esta costumbre dio lugar al "papelillo", precursor del cigarrillo moderno. Su uso comenzó a extenderse a lo largo del siglo XIX, impulsado por la aparición del papel de liar y, más adelante, por la mecanización del proceso de fabricación. Estos avances facilitaron su producción en masa, lo que derivó en un consumo generalizado y marcó el inicio de una época dorada para el tabaco durante el siglo XX, coincidiendo con su expansión a nivel internacional.
- ‘Doña Jimena’, el bar-restaurante del Vivero que atrae a los turistas de Cáceres
- Los estudiantes ponen de moda la cacereña Gómez Becerra
- Cara y cruz de los negocios en Cáceres: cierra Superdroma y el segundo Santagloria, a un paso
- La familia del fallecido en Aldea Moret de Cáceres pide respeto y le recuerda como 'un gran hombre
- Cáceres abre las puertas a 20.000 estudiantes: alquileres, comida preparada y ayuda de los padres
- Casar de Cáceres crea un plan para atraer a los jóvenes a vivir en el pueblo
- Macro operación contra la pornografía infantil: a prisión un detenido en Cáceres por distribuir vídeos 'de gran crudeza
- Más viviendas en Cáceres: Malpartida pone en marcha un plan de construcción