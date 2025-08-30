Cáceres regala 20.000 cigarrillos

En el mes de diciembre en 1936, se llevó a cabo una acción popular pidiendo tabaco para enviar a los soldados. La realizó el Regimiento Argel 27 de guarnición en Cáceres y colaboró toda la ciudad consiguiendo reunir más de 20.000 cigarrillos.

Origen del cigarrillo

El origen del cigarrillo se remonta a Sevilla, donde los mendigos comenzaron a recoger colillas de puros y reutilizaban el tabaco sobrante, envolviéndolo en papel para poder fumarlo. Esta costumbre dio lugar al "papelillo", precursor del cigarrillo moderno. Su uso comenzó a extenderse a lo largo del siglo XIX, impulsado por la aparición del papel de liar y, más adelante, por la mecanización del proceso de fabricación. Estos avances facilitaron su producción en masa, lo que derivó en un consumo generalizado y marcó el inicio de una época dorada para el tabaco durante el siglo XX, coincidiendo con su expansión a nivel internacional.