Comienzan las obras para construir apartamentos frente a Maltravieso en Cáceres

La Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) San Francisco 06 ya ha comenzado las obras para la construcción de centenares de apartamentos frente a la cueva de Maltravieso. Pese a que la cifra aún no está confirmada por las empresas interesadas, pues dependerá del terreno final disponible para construir, se estima la creación de unas 460 viviendas. Será en la parcela ubicada entre los institutos Javier García Téllez y Al-Qázeres, en una zona privilegiada de la ciudad. En la AIU participa el ayuntamiento, empresas interesadas en explotar el terreno y LandCo, una promotora de suelo perteneciente a Banco Santander.

Primera fase

La primera fase de los trabajos que se van a realizar es la urbanización de los terrenos. Para ello se adentraron en la parcela una serie de máquinas a principios de verano e iniciaron los movimientos de tierra. Cabe destacar que esta primera parte de las obras tiene un plazo de ejecución de doce meses, por lo que hasta dentro de un año no se empezarían a levantar edificios. En total, contarían con una superficie aproximada de unas cinco hectáreas.

Pocos detalles

Por el momento, se desconocen muchos de los detalles que más interesan a la ciudadanía. Aún no se sabe cómo serán los pisos, su distribución, el precio, la superficie de cada uno... Esto se debe a que el proyecto no está muy avanzado aún. La promotora LandCo, en su página web, explica al detalle cómo son todas sus promociones, algo que, casi con total seguridad, hará con la de Cáceres cuando se presente oficialmente.

Galería | Comienzan las obras y estado actual de la calle Alto de Fuente Fría /

Alto de Fuente Fría

Entretanto, sigue el conflicto por los desalojos en el Alto de Fuente Fría, también pretendidos por esta AIU para la creación de una zona verde obligatoria por la construcción de los apartamentos. El proyecto prevé demoler una treintena de edificaciones de la calle, que se encuentra tras el complejo cultural San Francisco. Dicho pasaje verde llegaría prácticamente hasta el Espacio de Creación Joven.

Desde los años 2000

El conflicto se inició hace ya más de dos décadas, cuando la agrupación que pretende liderar la creación del proyecto comenzó los trámites y presentaron a los propietarios de las empresas las primeras indemnizaciones. Algunos aceptaron, mientras otros se negaron tajantemente a abandonar sus casas, en las que llevaban, tal y como relataron, 50 años.

El proyecto prevé la creación de un corredor verde que atravesará la calle Alto de Fuente Fría

Proceso judicial

Quienes pudieron costearlo se inmiscuyeron en un proceso judicial para tratar de frenar el proyecto. Otros no lo hicieron, y tampoco han aceptado las ofertas. A día de hoy, con algunos derribos ya en marcha, aún hay vecinos que viven en esta calle porque no tienen otra posibilidad. Aseguraron hace meses a este diario que la AIU les ofrecía 60.000 euros por sus propiedades, una cantidad que no les permitiría acceder a una nueva vivienda.

Demoliciones

El pasado 9 de junio comenzaron las demoliciones. Aún restaban tres casas con residentes, por lo que la operación urbanística todavía no está completada. Algunas viviendas fueron vandalizadas y presentaban un estado deplorable. En cualquier caso, los trámites burocráticos, además de la lucha de algunos vecinos por renegociar la venta de sus casas han retrasado el proyecto hasta la actualidad.

Cruce de acusaciones

De hecho, se produjo un cruce de acusaciones entre el alcalde, Rafa Mateos, y el representante de Amigos de la Ribera del Marco, Pedro Moreno. Este último señaló que «la realidad del mercado inmobiliario es la que es y con el dinero que les ofrecen no se puede adquirir ninguna casa, y algunos no pueden hipotecarse por la edad que tienen» y solicitó al consistorio que se posicione «porque con esta operación obtienen un beneficio que, esperemos, se reinverta en la Ribera del Marco». «No se puede ser alcalde y no mojarte en esto; no puede dejar a la gente desamparada», denunció.

No obstante, Mateos ya aseveró en su momento que el proyecto de corredor verde está «aprobado, cumpliendo todos los trámites que establece la normativa». Y que, entonces, ya se resolvieron las alegaciones; «cumple todos los parabienes de la normativa vigente». Moreno reiteró que «aquí ninguno se niega a irse, pero no por cuatro perras» y aseguró que algunos vecinos firmaron la venta de los inmuebles porque «no aguantan la presión de la agrupación urbanística».

Suscríbete para seguir leyendo