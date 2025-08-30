Los 10 imprescindibles que no te puedes perder en tu viaje a Cáceres

Lugares magníficos, extraordinarios, que poseen un valor inconmensurable que trasciende fronteras. Testimonios únicos y significativos de la historia común de la humanidad cuya protección es sagrada. Son 50 los bienes o sitios que en España se ajustan a esta definición, a la de Patrimonio Mundial o, más comúnmente, Patrimonio de la Humanidad. La Ciudad Monumental de Cáceres es uno de ellos, desde que sus calles, palacios, plazas o iglesias (su conjunto histórico-artístico en definitiva), fueron reconocidas por la Unesco en 1986. Sin embargo, el encanto de esta localidad va más allá de la muralla, convirtiendo su visita en toda una experiencia que, seguro, quedará marcada en el recuerdo. Esto es un repaso por los 10 imprescindibles de la ciudad.

Plaza Mayor

Hacer turismo por una población y no recorrer su plaza Mayor es casi un pecado. Por eso, este viaje a un pasado que logró capturar las manifestaciones artísticas de tres culturas (cristiana, musulmana y judía) va a empezar por el epicentro de Cáceres. Presidida por el Ayuntamiento, erigido en 1869 por Ignacio María de Michelena y que, por cierto, tiene previsto modificar su fachada este próximamente para dejarla en ladrillo fingido, comenzó a utilizarse tras la Reconquista, como un mercado.

En los soportales se fueron instalando comerciantes y artesanos con establecimientos fijos, siendo el espacio urbanizado a partir del siglo XV. Además, se convirtió en escenario de diferentes acontecimientos y espectáculos: torneos, corridas, desfiles militares, etc. Una función que ha mantenido hasta hoy. El Womad; el concierto de Cadena Dial; Los40 Summer Live; la quema del dragón en la Feria de San Jorge; o las procesiones de Semana Santa son solo algunos ejemplos.

A su alrededor se pueden contemplar emblemáticos monumentos como la Torre de la Hierba o la de los Púlpitos. Aunque es la siguiente parada uno de los más destacados.

Torre de Bujaco

Acompañando a la Ermita de la Paz, la Torre de Bujaco es la más importante del municipio. Fue construida por los almohades en el siglo XII sobre una base de sillares romanos y dispone de una planta cuadrada, con dos matacanes laterales y uno frontal (de estilo renacentista, se añadió en el siglo XVIII).

Con una altura aproximada de 25 metros, esta torre albarrana ha tenido varios nombres: Torre de Ceres, Torre del Reloj o Torre Nueva. ¿A qué se debe, entonces, su denominación actual? La respuesta se halla en la diosa Ceres, cuya estatua se ubicó en un templete en lo alto del monumento desde principios del siglo XVIII hasta 1962. Puesto que en el Casar de Cáceres es tradición hacer muñecos de paja o bálago a los que llaman bujacos, los vecinos empezaron a relacionar a la diosa con ellos... et voilà!, nuevo nombre adjudicado.

Arco de la Estrella

Al lado de la torre se halla la mencionada ermita y, a su izquierda, unas escaleras, por las que habrá que subir para alcanzar el tercer imprescindible: el Arco de la Estrella. Se trata de la entrada principal a la Ciudad Monumental y une la Plaza Mayor con otro monumento clave de Cáceres, aunque para llegar a él todavía faltan unas líneas.

De estilo barroco y diseñado por Manuel de Larra Churriguera en el siglo XVIII, el de la estrella es un arco rebajado de gran amplitud y en esviaje, pensado así para facilitar el paso de carruajes. Está construido mediante perforación de la muralla, conservando su almenaje.

A modo de curiosidad, fue el lugar elegido por la Reina Católica para jurar los fueros y privilegios en 1477, algo que también haría Fernando II de Aragón en 1479.

Concatedral de Santa María

Y ahora sí, toca alcanzar ese otro monumento clave, el cuarto de la lista, que no es otro que la Concatedral de Santa María. Situada en la plaza de mismo nombre, su origen se remonta al siglo XIII, aunque sufrirá una destacada reforma desde finales del siglo XV hasta mediados del XVI.

Las portadas se ajustan al estilo gótico y en la del Evangelio destaca un pilar con ménsula sosteniendo a la Virgen. La torre es de tres cuerpos, pudiendo observarse en el central un medallón con jarrón de azucenas.

El interior está configurado por planta rectangular de tres naves, con arcos apuntados y bóvedas de crucería. Sobresale su retablo del siglo XVI, de cedro y pino sin policromar, dedicado a la Asunción de la Virgen, realizado por Roque Balduque y Guillén Ferrant. También hay que destacar la capilla de los Carvajal, con un retablo barroco con San Miguel Arcángel, y la capilla del Cristo Negro, cuya imagen es protagonista de una de las procesiones más importantes de la Semana Santa cacereña.

En el exterior, en la esquina se observa la escultura de San Pedro de Alcántara, obra del extremeño Enrique Pérez Comendador, que tiene fama de atraer suerte si se le tocan los dedos de los pies.

El horario de acceso es de 10.00 a 20.00 horas de lunes a sábado y de 10.00 a 12.30 horas y de 14.00 a 18.30 horas los domingos. La entrada general cuesta 7 euros (de 18 a 64 años), la reducida, 6 euros (más de 64 años o personas con diversidad funcional menor a un 60%) y la entrada joven, 5 euros (de 12 a 18 años y los universitarios con carnet hasta 25 años), y se pueden adquirir aquí. Los menores de edad, las personas con diversidad funcional superior al 60% y los residentes cacereños pueden acceder de manera gratuita.

Plaza de San Jorge e Iglesia de San Francisco Javier

A escasos metros de allí se localiza la Plaza de San Jorge, que antaño albergaba una fuente pública donde hoy se halla el monumento del poeta Rubén Darío. Destaca la gran escalinata en la que, dentro de una hornacina, se observa la imagen de San Jorge, patrón de la ciudad. Arriba, la Iglesia de San Francisco Javier se impone junto al Colegio Compañía de Jesús, protagonizando una de las postales de Cáceres por excelencia.

La fachada del templo tiene arco de medio punto y da cobijo a la imagen de San Francisco Javier. Está flanqueada por dos torres cuadradas, de color blanco, rematadas piramidalmente.

El interior lo forma una única nave flanqueada por capillas laterales, coronada por una cúpula en el crucero. Su retablo principal, decorado con columnas corintias, alberga un lienzo del pintor napolitano Paolo de Matteis, que representa el 'Milagro del Cangrejo'.

Quienes deseen visitarlo podrán hacerlo de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas de lunes a domingo. El precio general es de 1,50 euros, pero los cacereños pueden acceder por 1 euro.

Ruta de la Judería Vieja

Partiendo desde la misma plaza, a través de la Calle Cuesta del Marqués, arranca un nuevo viaje. Esta vez, el que lleva hasta el siglo XIII, cuando la comunidad judía convivía junto con la musulmana. La ruta permite contemplar el estilo de las viviendas populares judías, adaptadas a los desniveles del terreno.

El Callejón de Don Álvaro, la Calle Pereros, el Olivar de la Judería, el Rincón de la Monja o la Ermita de San Antonio son algunos de los imprescindibles de la zona.

La Minerva

Llegados a este punto, toca buscar un lugar en el que comer. Cáceres ofrece una enorme oferta gastronómica, con tarifas para todos los bolsillos. Desde el lujoso Atrio, hasta la Tapería Santisteban o El Rincón. Son innumerables las opciones que tienen los visitantes para llenar sus estómagos, pero había que elegir una: la Tapería La Minerva, que en plena Plaza Mayor, no está lejos de la judería, es la seleccionada. El local se define como "un nuevo concepto gastronómico", e incluye en su carta opciones tan variadas como canelón de pato, carpaccio de retinto, sobrasada ibérica, croquetas caseras de hongos o T-bone de vaca pirenaica. Dispone, además, de un menú degustación por 30 euros, todo ello con la garantía de haber recibido un 'Solete' de la Guía Repsol.

Museo Helga de Alvear

Retomadas las fuerzas, continúa la excursión, con una parada obligatoria. El Museo Helga de Alvear, cuya laureada edificación se abre paso entre las calles Pizarro y Camino Llano, alberga una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de Europa. Compuesta por más de 3.000 obras, la conforman artistas de la talla de Goya, Olafur Eliasson, Picasso, Louise Bourgeois, Kandinsky, Helena Almeida o Ai Weiwei.

El horario es de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas de lunes a sábado entre los meses de octubre a mayo. De junio a septiembre, abre de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Si el recorrido por la ciudad se hace un domingo, habrá que acudir al museo por la mañana, pues abre de 10.00 a 14.30 horas durante todo el año. Las entradas son gratuitas, pero hay que reservarlas a través de la página web.

Parque del Príncipe

Para llegar al noveno imprescindible hay que alejarse del centro. El Parque del Príncipe, uno de los principales pulmones de la ciudad, se sitúa entre las avenidas Hernán Cortés y Rodríguez de Ledesma y en él puede observarse un gran estanque central y un museo de esculturas al aire libre. Además, los visitantes se toparán con un jardín botánico en la entrada principal y, al final, una fuente conocida como La Madrila, que se utilizó en su momento como abrevadero y lavadero.

Santuario de la Virgen de la Montaña

Después de un paseo por el entorno, llega la última parada de esta visita por la localidad. El Santuario de la Virgen de la Montaña, situado a unos 600 metros de altitud en la Sierra de la Mosca, ofrece una excelente panorámica de la ciudad desde su mirador.

Dedicado a la Virgen que le da nombre, la patrona de Cáceres, fue levantado en el siglo XVIII. El interior del edificio, de estilo barroco, está compuesto por una sola nave con capillas laterales en las que pueden observarse las imágenes de Santa Ana y del Cristo de la Salud, de Juan Salvador Carmona. El retablo principal, de estilo churrigueresco, muestra la imagen de la Virgen de la Montaña, que data del siglo XVII.

Por las vistas que ofrece, es ideal para ver el atardecer, aunque son muchos los cacereños que eligen la noche para ver la ciudad iluminada.

Esta es solo una pequeña muestra de lo que la localidad es capaz de dar, pero Cáceres ofrece multitud de opciones que cautivarán a todo aquel que se pare a apreciarlas, igual que consiguió cautivar a la división de la ONU orientada a la educación, la ciencia y la cultura hace casi 40 años.