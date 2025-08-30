La inquietante historia del mecenas sin cabeza de Cáceres

Es más que evidente que Cáceres tiene un ilimitado número de curiosidades o misterios históricos que no siempre se encuentran a la vista del ciudadano, afortunadamente con el paso del tiempo van saliendo a la luz, ello a pesar que en pasadas centurias fueron oportunamente tratados por historiadores e investigadores, pero como en esta tierra nuestra por motivos que desconocemos el ciudadano en general no consulta las hemerotecas, tienen la posibilidad de olvidarse y perderse en el paso del tiempo. Motivo por el cual nosotros iremos modestamente recordándolos. Este ilustre personaje tiene un protagonismo muy importante aquí en Cáceres, es uno de los principales responsables de que se construyera el Colegio de la Compañía de Jesús y la Iglesia de San Francisco Javier, magnifico monumento existente en la Plaza de San Jorge de esta nuestra ciudad.

Nuestro principal protagonista era hijo del matrimonio formado por don Diego García de Vargas y doña Catalina de Aponte y Zúñiga, quienes tuvieron un total de cinco hijos. Siendo Francisco el mayor, lo que hizo que amasara una gran fortuna, motivo más que suficiente para convertirse en el mecenas y protector de la orden de los jesuitas aquí en Cáceres. No podemos olvidar que por aquellos tiempos era complicado que una orden religiosa se estableciera en nuestra entonces villa, algo especificado en el Fuero, además de encontrarse ya establecidos los franciscanos y los dominicos, quienes no dieron muchas facilidades a los jesuitas. Pero el poder de la familia Ovando, así como el empeño de varios nobles locales, además de la importante aportación de Francisco de Vargas y familia que pusieron todos sus medios para la construcción del edifico anteriormente mencionado.

Es en el año 1665 cuando se intenta por primera vez la constitución de un colegio bajo el cuidado de la nueva orden religiosa, lo que resulta lamentablemente imposible, además de contar con el escaso apoyo de las autoridades locales y la población en general. Don Francisco Vargas y Figueroa en testamento firmado el 2 de octubre del año del Señor de 1698, dejó acondicionado su enterramiento bajo la zona central de la iglesia mencionada, confiando que tan majestuosa obra encargada al maestro cantero natural de Garrovillas Juan Sánchez Lobato, no fuese demorada en exceso. Algo que lamentablemente no llega a cumplirse ya que dicha construcción no se comienza hasta el año 1718, concluyéndose tras superar muchos problemas en el año 1755, algo verdaderamente impensable para nuestro mecenas y su familia. Por tal motivo el enterramiento de don Francisco se había tenido que realizar en la cercana iglesia de Santa María La Mayor (hoy Concatedral), acto al que asistieron religiosos, ciudadanos y autoridades locales.

Y es el 3 de octubre del año 1755 cuando se inaugura la Iglesia de San Francisco Javier, motivo por el cual se traslada el cuerpo del mecenas, por lo que se produce una multitudinaria procesión en la que participa la población en general y los religiosos que viven en Cáceres. Pero la gran sorpresa de los testigos es mayúscula cuando se descubre que falta el cráneo y las extremidades de don Francisco, algo que no es detallado por nadie de los testigos, ni investigado por historiadoresprácticamente hasta la actualidad. Así las cosas, se da cristina sepultura a nuestro protagonista al tiempo que se construye otra media docena de enterramientos para futuros óbitos de religiosos.

De esta manera pasaron los siglos XVIII y XIX, sin que apareciera más información detallada que pudiera arrojar luz sobre tan impresionante construcción y su hermético contenido, historia que se borró de la mente de los ciudadanos. Y es el 5 de diciembre del año 1969 cuando aparece en la prensa local la siguiente noticia: Se acaba de descubrir una hermosa cripta de acceso desde una arcada que había estado cegada en la fachada lateral de la Cuesta de la Compañía.

Los datos sobre el hallazgo

Todos los datos sobre el hallazgo fueron amablemente facilitados por el Superior de la Comunidad el padre Eusebio Tabara, quién nos informa que el hallazgo se produjo en el pasado verano cuando iba acompañado por los padres Casiano y Mariscal, tras atravesar un pasadizo, localizando la mencionada cripta. Hoy (día 5) se ha decidido derribar el muro de acceso, comprobándose la existencia de mencionada cripta que se sostiene en tres arcos de bóveda de ladrillo, con unas dimensiones de 15 x 7 metros, justo debajo de la iglesia. En su frente un aljibe con un radio de más de tres metros de excelente agua, que fuera utilizada por los cacereños durante la sequía de 1911.

Ciertamente que, a pesar de aparecer esta detallada noticia, pocas son las personas interesadas en realizar investigaciones de campo en dicha gran construcción. De una manera meramente accidental en la primavera del año 1974, acompañado por dos compañeros de estudio, accedemos por la puerta lateral (pequeña) de la Cuesta de la Compañía a través de una pendiente a una oscura estancia y húmeda, que parece estar debajo de la iglesia. Observamos que el suelo es de tierra y las paredes de piedra y el techo abovedado de ladrillo. Necesitamos unos instantes para acondicionar nuestra vista a la deficiente luz que teníamos, así dado el eco de la estancia cuando descubrimos una gran estancia con una importante cantidad de agua, además de muros que nos separan de otras estancias.

Encontramos semi enterrados restos de un muy deteriorado mosaico, así como algún que otro hueso de origen desconocido, todo lo que recogemos y lo entregamos en la Calle Doctor Fleming, donde por entonces se encuentran las oficinas de la OJE (Organización Juvenil Española). Dicha aventura a penas duró media hora. Tendrían que pasar muchos años hasta que pudimos visitar los sótanos de citado edificio, así el 9 de noviembre del año 1990, en esta nueva ocasión lo hacemos directamente al edifico titulado Colegio de la Compañía de Jesús, posteriormente en nuestro tiempo conocido como Residencia Luisa de Carvajal y Mendoza. Este en el año 1822 fue Universidad de provincia, en 1829 Colegio de Humanidades, en 1839 Instituto, en 1869 Universidad Libre, y desde el año 1871 hasta bien entrado el siglo XX Instituto de Enseñanza Media.También hay que apuntar que en este espacio tan vinculado a la enseñanza de nuestra tierra se fraguó la brillante idea de la creación de un Museo Provincial de Bellas Artes, lo que se hizo realidad a comienzos del siglo XX, siendo D. Miguel Ángel Orti Belmonte el artífice de la instalación en el hoy conocido Palacio de las Veletas. Se inauguro el 12 de febrero de 1933.

Espacios desconocidos

En esta visita de 1990 logramos entablar conversación con uno de los obreros que están realizando unas obras totales de restauración en dicho edificio, así como en las dependencias subterráneas de la propia Iglesia. Nos informan de espacios que desconocían y la existencia del popular aljibe, así como otros lugares en comunicación discreta con las construcciones de los alrededores. Tuvieron que pasar muchos años, y cambiar de siglo, tiempo en que pudimos realizar varias visitas por el patio central y ver el magnifico aljibe, mientras que distintas personas nos iban informando de los hallazgos y las distintas corporaciones junto con la Iglesia trataban de dar una finalidad apropiada a todo el conjunto (Colegio y templo). Así llegamos al 27 de agosto del año 2008, cuando por fin se llega a la cripta donde fue enterrado don Francisco Vargas y Figueroa. «Aquí yace el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor D. Francisco Vargas y Figueroa fundador de este Colegio de la Compañía de Jesús, murió el 3 de octubre año 1698”.(Inscripción que preside su tumba). El resto de los enterramientos continúan vacíos. Y tan magnífico mecenas está durmiendo el sueño eterno sin la cabeza ni las extremidades. Pero esto es otra historia.

Alonso Corrales Gaitán es investigador.