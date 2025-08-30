El legado eterno de ‘Bobi’ vivirá en las pistas deportivas de la barriada cacereña de San Francisco

Con motivo del inicio de las fiestas vecinales, que se celebrarán del 30 de agosto al 8 de septiembre, el barrio cacereño de San Francisco rindió este sábado un sentido homenaje a Alejandro Martínez González, más conocido como ‘Bobi’, histórico miembro de la asociación vecinal fallecido el pasado 3 de junio.

El acto, que dio comienzo a las 20.00 horas, tuvo lugar en las renovadas pistas deportivas de la barriada, que a partir de ahora pasarán a llevar oficialmente su nombre. Un gesto mediante el que el gobierno local ha querido reconocer públicamente su ejemplar legado, tanto en el ámbito vecinal como en el deportivo.

En la cita estuvieron presentes el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, junto a la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, y la concejala de Deporte, Noelia Rodríguez. También acudieron el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, y representantes de la Federación Extremeña de Fútbol, reflejo de la pasión de ‘Bobi’ por el deporte rey.

Las autoridades, junto a Benjamín Manuel Lava, actual presidente de la Asociación de Vecinos San Francisco, dedicaron unas emotivas palabras al homenajeado, recordando su implicación y compromiso con el barrio. «Las pistas deportivas tenían que llevar su nombre como reconocimiento por su pasión por el barrio y el deporte base», manifestó el regidor cacereño.

Entre los obsequios a los familiares, el ayuntamiento hizo entrega de una placa conmemorativa y un ramo de flores. Además, la asociación vecinal entregó otra placa en su honor, mientras que la Federación Extremeña de Fútbol le dedicó una camiseta con su nombre.

Un pilar de San Francisco

Muy vinculado al barrio desde la fundación de la asociación vecinal en 1983 (donde incluso llegó a ejercer de presidente en algunas etapas). De hecho, en 2024 vivieron una de las situaciones más criticas, cuando estuvieron a punto de desaparecer al no presentarse ninguna candidatura tras la dimisión de ‘Bobi’, que entendía que su tiempo se había agotado.

También formó parte de la Federación Extremeña de Fútbol. Fue directivo de la entidad y una persona estrechamente ligada al fútbol base, al que dedicó gran parte de su vida como colaborador y expresidente del Club Deportivo Nuevo Cáceres-Puente San Francisco.