Fiebre por la tarta de queso en Cáceres: 500 porciones a un euro este lunes

En los últimos años, la tarta de queso ha pasado de ser un clásico secundario a convertirse en un fenómeno gastronómico internacional. La fiebre por las tartas de queso ha transformado el panorama de la repostería. Lo que antes era una receta casera se ha convertido en un símbolo de creatividad culinaria. Pastelerías y restaurantes han llevado el concepto mucho más allá: tartas elaboradas con quesos de cabra, manchego curado, gorgonzola o brie conviven con versiones ligeras, japonesas y ultracremosas.

En ciudades como Madrid o Barcelona existen incluso locales especializados únicamente en cheesecake, y se publican listados anuales con "las mejores tartas de queso" que funcionan como auténticas guías para los amantes de este postre.

Fenómeno cultural

Esta expansión no se entiende sin el papel de Instagram y TikTok. Los vídeos que muestran cuchillos hundiéndose en tartas que se derriten han convertido a este dulce en un espectáculo viral. Lo mismo ocurrió con las versiones japonesas, de textura tan ligera que “tiemblan” al moverse. La tarta de queso ya no es solo un postre: es un fenómeno cultural compartido en millones de pantallas.

Álvaro Holgado catando una de sus creaciones. / chefaliapastryshop

Lo que parecía una moda pasajera se ha consolidado. La tarta de queso se reinventa cada año, con nuevos ingredientes, técnicas y presentaciones. Y aunque su origen sea humilde, hoy encarna una tendencia clara: la búsqueda de la excelencia en lo sencillo.

En Cáceres, quien bien sabe de tartas es Álvaro Holgado, el cocinero detrás de Chef Alia Pastry Shop. Este joven pastelero se ha ganado un lugar en la escena gastronómica gracias a su talento y dedicación.

Holgado regresa de vacaciones con las pilas cargadas y para agradecer la fidelidad de su clientela ofrece este lunes, 1 de septiembre, 500 porciones de sus tartas de queso a un euro.

Pastelero Revelación

Holgado estudió en el Basque Culinary Center y después de pasar por Atrio abrió su propio obrador en 2021. Desde entonces ha conseguido un gran reconocimiento, especialmente por su tarta de queso, considerada una de las mejores de la ciudad. Además, en 2023, fue finalista en la categoría de "Pastelero Revelación" en el prestigioso certamen Madrid Fusión.

Su propuesta combina la tradición con un toque de innovación, elaborando todos sus dulces de forma artesanal y desde cero, con el objetivo de ofrecer productos de alta calidad que endulcen el día de sus clientes.