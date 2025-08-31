Chloé Bird da la nota en una semana cargada de arte y música en Cáceres

Bird estrena canción mientras la región vibra con arte y cultura.

Chloé Bird estrena 'La maleza', un grito contra la inercia social

La artista extremeña Chloé Bird estrenó el pasado 28 de agosto, su nuevo single “La maleza”, ya disponible en todas las plataformas digitales. Se trata del tercer adelanto de su próximo álbum, previsto para finales de este año. Con una intensa carga lírica y emocional, 'La maleza' es una llamada a frenar el piloto automático con el que muchas veces transitamos la vida. Compuesta por la propia Bird y producida por Raúl Bernal, la canción combina piano, percusión, sintetizadores y una interpretación vocal cargada de intención, en un envolvente paisaje sonoro donde también ha participado el batería Edu Olmedo.

Grabado entre Cáceres, Granada y Valencia, el tema continúa la línea introspectiva de los anteriores adelantos y consolida el giro artístico de Bird tras su transición al castellano. “Es una canción que nace del hartazgo. De la sensación de no reconocerse en el modelo que nos imponen y del deseo de parar, reflexionar y reconectar con lo que realmente importa”, explica la artista.

La Semana Cultural de Valdesalor llenará de actividades la Plaza de España

El municipio se prepara para celebrar una nueva edición de la Semana Cultural, que tendrá lugar del 26 al 30 de agosto en la Plaza de España. Durante cinco días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada programación dirigida a públicos de todas las edades. Entre las actividades previstas destacan sesiones de cine de verano, representaciones teatrales, juegos de agua, musicales, conciertos en directo y una gran fiesta ibicenca que pondrá el broche final a esta edición. Desde el Ayuntamiento se ha invitado a la ciudadanía a participar activamente en esta iniciativa, que busca fomentar la cultura, el ocio y la convivencia en un entorno cercano y festivo.

Últimos días para participar en el XVII Premio de Pintura del Ateneo

El plazo para presentar candidaturas al XVII Premio de Pintura del Ateneo de Cáceres concluye el próximo 8 de septiembre. La convocatoria, dirigida a artistas que hayan producido obras durante 2024 o 2025, admite únicamente una obra por participante, realizada en técnica tradicional o mixta y con temática libre. La inscripción se realiza en formato digital, enviando la obra al correo del Ateneo junto con la ficha de participación. Las piezas preseleccionadas deberán entregarse físicamente antes del 30 de septiembre, mientras que el fallo del jurado está previsto para el 11 de septiembre. El certamen contempla un primer premio dotado con 2.500 euros y un accésit de 1.500 euros, además de la posibilidad de realizar una exposición individual en el Ateneo.