El Hilton abre sus puertas en Cáceres: lujo y empleo frente a preocupaciones vecinales

Después de casi una década de trámites rigurosos y obras que se han prolongado durante dos años, el primer hotel de la multinacional estadounidense Hilton en Extremadura, llamado a ser un auténtico revulsivo turístico en pleno casco antiguo de la ciudad, será inaugurado oficialmente el próximo 19 de septiembre, aunque desde esta próxima semana ya alojará a sus primeros huéspedes.

Con una inversión de más de 13 millones de euros, este alojamiento de lujo se ha erigido sobre una joya arquitectónica y patrimonial como el palacio de Godoy con el objetivo de recuperar uno de los emblemas arquitectónicos más importantes de la capital cacereña.

Desde el ayuntamiento defienden el proyecto como «una inversión estratégica para posicionar a Cáceres en el turismo internacional», y su llegada genera expectativas positivas entre el vecindario. «Todo lo que aporte beneficios al barrio lo veo perfecto», afirma Jesús Sansón, uno de sus residentes. Sin embargo, son muchos los que muestran su preocupación ante el impacto de este nuevo complejo turístico. En concreto, hay un aspecto que sobresale por encima del resto: la reducción de plazas de aparcamiento.

Sobre todo tras encontrarse recientemente con la prohibición, «sin previo aviso y sin explicación alguna», de aparcar frente al palacio de Godoy, en la plazuela de Santiago, donde recientemente se erigió un hito del camino de Santiago y se han colocado maceteros y vallas que impiden estacionar vehículos. «Es un amplio espacio en el que aparcan más de diez coches, y creemos que puede convertirse en una zona reservada para el personal o los clientes del hotel», comenta Pilar Gómez, vecina del barrio.

Estas dudas provocaron que a mediados de agosto la asociación vecinal enviara un escrito al Ayuntamiento de Cáceres para que precisara públicamente qué uso se pretende dar a dicho espacio. Juan Manuel Honrado, antiguo presidente de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Monumental y miembro de la actual directiva, explica que esta cuestión «aún no se aclarado», por lo que entiende que aumente la inquietud entre los residentes. «Es evidente que cada vez hay menos aparcamientos, y los pocos disponibles los suelen ocupar los turistas», comenta Pilar, que considera que la llegada del hotel conlleva luces y sombras para los vecinos.

Para algunos, el Hilton de Godoy es símbolo de progreso y modernidad; para otros, un recordatorio diario de cómo su barrio ha cambiado sin contar con ellos. Jesús Sansón, aunque no se ve directamente afectado al contar con cochera propia, comprende el descontento que la situación está provocando. «Pensaba que el hotel dispondría de un parking subterráneo para evitar problemas de este tipo, pero veo que no es así», apunta el residente.

Fotogalería | Preocupación por la reducción de aparcamientos en Santiago /

A esto se suma la supresión de numerosas plazas de aparcamiento que traerá consigo la inminente reforma de la plaza de Santiago. Un proyecto en el que el colectivo vecinal había acordado con el equipo de Gobierno mantener la plaza actual hasta que se ofrecieran alternativas de estacionamiento. Según Honrado, se comprometieron a ofrecer a los residentes aparcamientos exclusivos en las calles adyacentes una vez que les transmitieron su enfado.

«El problema es que las plazas disponibles en esas calles ya son ocupadas por sus residentes, por lo que no es una solución real», afirma. «Claro que todos queremos un barrio sin coches, pero se necesitan alternativas que favorezcan a los vecinos que residen de forma permanente y les permitan mantener su vida en este entorno», puntualiza.

‘Turistificación’

Pero el malestar vecinal va más allá de la problemática con el estacionamiento. Honrado subraya que no están en contra del nuevo hotel, «pero nos molesta que todos los pasos que se están dando estén dirigidos a favorecer al turismo y no se haga nada pensando en quienes vivimos aquí», remarca. Advierten que casos como este reflejan un fenómeno creciente en Cáceres: la ‘turistificación’, con efectos sobre la rutina diaria de los vecinos.

«Se está creando un modelo turístico que es como un monocultivo, y tendrá sus consecuencias», advierte Miguel Gónzalez, quien lleva seis años residiendo junto a la plaza de Santiago. En su opinión, el plan de urbanismo actual se basa en una única apuesta: concentrar la planificación de la ciudad en torno al turismo, incluso destinando edificios públicos y la vivienda habitual a su explotación. «Debería modularse un poco la oferta turística para lograr un equilibrio», sugiere.

Sello internacional

Este hotel de cinco estrellas se convertirá en el primer recurso turístico de la marca Hilton en Extremadura, con un proyecto que ha sido desarrollado por la promotora peruana Scipion Real Estate. El edificio, ubicado en la plaza de Santiago, evoca el tornaviaje cultural que vivió Francisco Godoy en su ida y vuelta a Perú, representando la máxima expresión de la sobriedad castrense española, con ricas telas y colores americanos.

Estará bajo la dirección de Joaquín Arimón, que opera bajo la marca Curio by Hilton. Cuenta con más de 25 años de experiencia hotelera y asumió, precisamente, su primer rol en la dirección del sector en la capital cacereña. Ya en febrero de 2014, la cadena Hospes presentó a Arimón como un profesional de amplia experiencia nacional e internacional. Y más de décadas después ha regresado a tierras cacereñas.

Se crearán 60 puestos de trabajo y el alojamiento consta de 73 habitaciones y servicios como spa, gimnasio, piscina bajo techo, el Bar Virú y el restaurante Mamay Aldana (como tributo a María de Aldana, madre de Francisco Godoy). Además, tiene dos salones señoriales que fusionan la esencia peruana con la española.

No sólo será un espacio orientado al turismo de lujo, ya que incorpora dos recursos turísticos en pleno centro de la ciudad que servirán de reclamo para viajeros y cacereños: una terraza panorámica (con vistas a Santiago y la Montaña y los Llanos de Cáceres) y un patio-jardín (al que se accederá por la calle Zapatería); ambas zonas serán de acceso público y no estarán restringidas a los usuarios del hotel.

Reservas disponibles

De esta forma, la tercera hotelera del mundo (tras la estadounidense Marriott y la china Jin Jiang) con más de 8.000 hoteles, continúa expandiéndose en España. El hotel ya acepta reservas (desde 140 euros la habitación más sencilla), y abrirá sus puertas al público en los próximos días pese a que la puesta de largo oficial será el próximo día 16.

El promedio de 140 euros por noche sube a 176 euros para el viernes y hasta los 228 euros para el sábado. Pero se puede conseguir una estancia más ‘económica’ un lunes o martes por un promedio de 128 euros.

Una boda aristócrata

Para estrenar el nuevo alojamiento por todo lo alto, el promotor del complejo hotelero, Fernando Palazuelo, contraerá matrimonio el próximo 11 de octubre con la actriz peruana Micaela Belmont, hija de la que fuera ministra de Cultura de Perú, Diana Álvarez.

El impulsor del proyecto es hermano de Sofía Palazuelo, esposa del aristócrata Fernando Fitz-James Stuart y Solís, duque de Huéscar y heredero del Ducado de Alba. De hecho, ambos estuvieron presentes en 2018 en la ciudad cuando Palazuelo presentó el proyecto del hotel en el palacio de Godoy ante las autoridades.

