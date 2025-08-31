Suceso
Investigan la muerte de un hombre en una finca de la comarca cacereña de Trujillo
El cadáver fue localizado sin signos de violencia y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cáceres para la autopsia
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación
Redacción
La Guardia Civil investiga las causas de la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 24 de agosto en una finca de la comarca de Miajadas-Trujillo.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y servicios médicos, que no pudieron certificar la causa del fallecimiento, aunque el examen inicial del cuerpo no reveló signos de violencia. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cáceres para que se le practicara una autopsia, con el fin de determinar las circunstancias de la muerte.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres se encargó de la inspección técnica de la zona. En el momento del hallazgo, el fallecido no portaba ningún tipo de documentación. Sin embargo, gracias a la labor del Laboratorio de Criminalística, fue identificado como un varón sin domicilio conocido.
La investigación de la Guardia Civil permanece abierta para esclarecer lo sucedido.
