Zorongollo, 'burratina' y mucho arte: el nuevo L'avenir de Cáceres

L'avenir, el futuro en castellano. También el nombre de una conocida tapería de Cáceres que, fiel a su significado, va a vivir una segunda vida gracias a una pareja extremeña. Alfonso e Inmaculada son los nuevos propietarios del establecimiento donde ya se cocina un prometedor porvenir. ¿Sus argumentos? Productos locales de calidad y toda una exhibición artística en el número 20 de Camino Llano.

El destino

Ella, de Alburquerque. Él, de Montánchez. Sin embargo, fue hace más de una década cuando ambos se mudaron a la capital cacereña, donde el destino quiso juntarlos. La tradición hostelera de ambas familias, eso sí, también orientó el camino, puesto que los padres de ambos regentaron bares en sus respectivos pueblos "durante toda la vida". Alfonso e Inmaculada quisieron mantener el legado y se convirtieron en compañeros de trabajo en un local de la ciudad, donde se acabaron enamorando.

El tiempo pasaba y en sus cabezas se fue fraguando la idea de montar su propio negocio. "Empezamos a mirar locales y al final vimos que este nos encajaba, así que nos decidimos a dar el paso", cuenta Alfonso. Una decisión que se materializó a finales de mayo, cuando firmaron los papeles y, ya definitivamente, el 23 de julio, cuando L'atelier se inauguró de nuevo. En parte, totalmente renovado y, en parte, tal y como estaba.

Misma estética

"Hemos mantenido la estética que el establecimiento tenía, porque nos gustó bastante", explica el propietario. Un vistazo por su interior basta para comprenderlo: a la bóveda de ladrillo en crudo se suma el gotelé de estilo japonés, que resalta en sus paredes. Además, están los cuadros. No obstante, esos sí son nuevos.

Se trata de una colección de la artista cacereña Petra Galán, muestra de la apuesta de la pareja por el talento local. "Nos gustaría dar la oportunidad a artistas de la ciudad para que expongan sus cuadros o sus fotografías en el local cada cierto tiempo", narra Alfonso. "Es una idea que parte de la proximidad al Museo Helga de Alvear. Así, la gente no solo vendría a comer. También, a contemplar las obras expuestas", añade.

La carta

Sea como fuere, si se habla de una tapería no se puede ignorar su carta que, en este caso, sí es totalmente nueva. "Los anteriores dueños ofrecían una fusión entre comida asiática y comida extremeña, pero nosotros hemos querido apostar plenamente por el producto local de calidad", explica el dueño que, eso sí, quiere hacer una aclaración: "En realidad son platos generosos, no tapas".

Platos entre los que destaca el Zorongollo l'avenir. Se trata de pimientos rojos preparados en su salmorejo del asado, con bonito del norte y huevo rallado. "Uno de los que más triunfa", dice el gerente.

El restaurante L'avenir cambia de dueños / Jorge Valiente

También ofrecen opciones como ensaladilla de anchoas, ensalada de pollo o ensalada de burrata, a la que han llamado, en honor a la tierra, 'Burratina'. Destacan, además, el carpaccio de ternera con crema de torta del casar, las berenjenas en tempura o los calamares en tempura con su tinta y alioli. Igualmente, ofrecen diferentes postres e introducen sugerencias nuevas cada semana. "Nuestra idea es adaptarnos a cada temporada. Ahora, cuando llegue el otoño, queremos añadir platos con setas, por ejemplo", cuenta Alfonso. Todos las opciones serán cocinadas por Inmaculada, que completa el nuevo equipo de L'avenir.

El precio

Y, ahora, lo que seguramente a muchos de ustedes les interese. ¿Cuánto cuesta comer en L'avenir? Pues, según asevera el nuevo propietario, "la mayor parte de los tickets que estamos dando son de unos 20 euros por persona". Un precio competitivo con el que los dueños esperan recibir al mayor número posible de clientes.

Reforma de la plaza Marrón

Algo a lo que también creen que puede ayudar la rehabilitación de la plaza Marrón (ubicada a escasos metros de distancia) que, en teoría, se va a efectuar. Una reforma que podría suponer la peatonalización de la zona y con la que no todos los empresarios del lugar están de acuerdo, pues consideran que la imposibilidad de llegar en coche y la supresión de las plazas de aparcamiento puede perjudicarlos. Sin embargo, el parecer de Alfonso se mueve en otra línea.

"Creo que nos puede beneficiar mucho más que perjudicar. Quizá, durante el tiempo que dure la obra, puede ser un problema para la terraza, pero a la larga será mucho mejor para toda la calle", considera el hostelero. "Puede ser como Gómez Becerra o como la plaza, que quitan aparcamientos pero, al final, es algo positivo", añade.

"Una previa de Pizarro"

Según piensa Alfonso, la peatonalización puede contribuir a hacer del entorno de la plaza Marrón "una previa de Pizarro". "Quizá puede salir la gente a tomarse unas cañas por aquí y, más tarde, acabar en Pizarro, ya para tomarse las copas", considera el emprendedor.

Además, el extremeño aprovecha para hacer una reclamación: que muevan los cubos de basura que se encuentran en medio de su terraza y la de la Tapería Tula, pocos metros más arriba. "Queda un poco feo pero, además, ahora en verano puede venir algún olor que no es nada agradable. Los podrían ubicar un poco más arriba", demanda.

Queda por ver si desde la Casa Consistorial hacen caso a sus peticiones y, sobre todo, si se lleva a cabo la reforma de la plaza. Pero, más allá de eso, una cosa es segura: los cacereños disponen de un 'nuevo' local en el que llenar su estómago con comida de calidad y mientras contemplan el potencial de artistas locales.