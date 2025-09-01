Cáceres, entre las capitales con el precio del alquiler más bajo

Según el informe de precios publicado por la web Idealista correspondiente al mes de agosto, el precio del alquiler en la ciudad de Cáceres se sitúa en 7,9 euros por metro cuadrado, lo que la sitúa entre las capitales de provincia españolas más baratas para arrendar vivienda. Solo comparten este rango Lugo, Zamora y Cuenca y Ciudad Real (7,6 €/m²), muy lejos de las ciudades más tensionadas como Barcelona (23,1 €/m²) o Madrid (22,2 €/m²).

El índice de precios del portal inmobiliario se elabora a partir de los precios de oferta sobre metros cuadrados construidos publicados por los anunciantes en la plataforma. El estudio también refleja que, mientras a nivel nacional las rentas subieron un 10,5% interanual, Cáceres se desmarca de esa tendencia: la provincia registró una caída del 9,5%, siendo junto con Girona (-3,4%) y Soria (-2,9%) las únicas en descenso en el último año.

A nivel autonómico, Extremadura también rompe la tendencia general: es la única comunidad donde las rentas han bajado durante los últimos doce meses, con un ajuste del 0,1% interanual, frente a subidas de dos dígitos en regiones como Castilla-La Mancha (13,5%), Madrid (12,3%) o Andalucía (12%). Además, se confirma como la comunidad autónoma más asequible de España, con un precio medio de 7,3 euros por metro cuadrado.

Suscríbete para seguir leyendo