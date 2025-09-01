Cáceres proyecta nuevas casas baratas en plena Sierra de la Mosca

En febrero de 1937, el alcalde de Cáceres, Luciano López Hidalgo, anuncia la construcción de un grupo de casas baratas en un lugar que tenga como fondo los campos del santuario de la Montaña. El anuncio añadía: "La barriada se alineará en torno a una gran plaza central que presidirá una iglesia, y en el centro de la plaza una gran cruz que dirá a todos de redención y de hermandad sincera".

El Santuario está situado en la Sierra de la Mosca y se levantó en el siglo XVIII, dedicado a la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad desde 1906. El interior, está decorado al estilo barroco, de una sola nave con capillas laterales donde se encuentran las imágenes de Santa Ana y del Cristo de la Salud, de Juan Salvador Carmona. El retablo principal es de estilo churrigueresco y acoge la imagen de la Virgen de la Montaña, datada en el siglo XVII.