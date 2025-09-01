Civismo contra el vandalismo en Talaván

La fuente de La Breña es un caño público del siglo XVII, dentro del municipio cacereño de Talaván, que el pasado fin de semana amaneció llena de pintadas. La fuente esta construida en piedra y rematada en lo alto con una moldura, que se llenó de pintadas, que el propio ayuntamiento denunció en sus redes sociales.

Detalle de las pintadas en la fuente de La Breña. / CEDIDA

Denuncia municipal

"Durante la pasada noche, La Breña, y en especial la zona de los Caños, han sufrido un acto vandálico, apareciendo pintadas en distintos espacios que forman parte de nuestro patrimonio", señalaban desde el consistorio talavaniego.

"Este tipo de comportamientos no solo dañan lo que es de todos, sino que también afean y deterioran un lugar emblemático de nuestro pueblo, pensado para el uso y disfrute común".

Desde el ayuntamiento condenaron "enérgicamente" estos actos y pidieron "respeto hacia nuestro patrimonio y nuestros espacios públicos. Seguiremos trabajando para mantener la Breña en las mejores condiciones, pero también necesitamos la colaboración y el civismo de cada vecino y vecina. Entre todos podemos conservar y cuidar nuestro pueblo".

"Los actos vandálicos dañan espacios emblemáticos, pero asumir el error y repararlo es un ejemplo de civismo" Luis Enrique Periáñez — Alcalde de Talaván

Reacción

"Ha sido todo una chiquillada", expresa el alcalde de Talaván, Luis Enrique Periáñez, quien ha querido restar importancia al asunto, ya que "los responsables han dado la cara y se han hecho cargo de la limpieza de las pintadas".

Desde el consistorio han valorado "este gesto de responsabilidad" yhan recordado la importancia de "cuidar nuestro patrimonio, que es de todos". El alcalde manifiesta que "Los actos vandálicos dañan espacios emblemáticos, pero asumir el error y repararlo es un ejemplo de civismo".