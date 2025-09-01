Patrimonio
Civismo contra el vandalismo en Talaván
La fuente de La Breña (siglo XVII) amanece con pintadas y los menores infractores se hacen cargo de su limpieza
La fuente de La Breña es un caño público del siglo XVII, dentro del municipio cacereño de Talaván, que el pasado fin de semana amaneció llena de pintadas. La fuente esta construida en piedra y rematada en lo alto con una moldura, que se llenó de pintadas, que el propio ayuntamiento denunció en sus redes sociales.
Denuncia municipal
"Durante la pasada noche, La Breña, y en especial la zona de los Caños, han sufrido un acto vandálico, apareciendo pintadas en distintos espacios que forman parte de nuestro patrimonio", señalaban desde el consistorio talavaniego.
"Este tipo de comportamientos no solo dañan lo que es de todos, sino que también afean y deterioran un lugar emblemático de nuestro pueblo, pensado para el uso y disfrute común".
Desde el ayuntamiento condenaron "enérgicamente" estos actos y pidieron "respeto hacia nuestro patrimonio y nuestros espacios públicos. Seguiremos trabajando para mantener la Breña en las mejores condiciones, pero también necesitamos la colaboración y el civismo de cada vecino y vecina. Entre todos podemos conservar y cuidar nuestro pueblo".
"Los actos vandálicos dañan espacios emblemáticos, pero asumir el error y repararlo es un ejemplo de civismo"
Reacción
"Ha sido todo una chiquillada", expresa el alcalde de Talaván, Luis Enrique Periáñez, quien ha querido restar importancia al asunto, ya que "los responsables han dado la cara y se han hecho cargo de la limpieza de las pintadas".
Desde el consistorio han valorado "este gesto de responsabilidad" yhan recordado la importancia de "cuidar nuestro patrimonio, que es de todos". El alcalde manifiesta que "Los actos vandálicos dañan espacios emblemáticos, pero asumir el error y repararlo es un ejemplo de civismo".
- El Hilton abre sus puertas en Cáceres: lujo y empleo frente a preocupaciones vecinales
- ‘Doña Jimena’, el bar-restaurante del Vivero que atrae a los turistas de Cáceres
- La Ronda Sur, cada vez más cerca: la vía que marcará un antes y un después
- Comienzan las obras para construir apartamentos frente a Maltravieso en Cáceres
- Investigan la muerte de un hombre en una finca de la comarca cacereña de Trujillo
- Verano con amigos en Cáceres: 'El reencuentro en las fiestas es el mejor momento del año
- Cáceres abre las puertas a 20.000 estudiantes: alquileres, comida preparada y ayuda de los padres
- Campo Lugar, la joya escondida de Cáceres