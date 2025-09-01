APTUEx
Denuncian a la policía nuevos actos vandálicos contra apartamentos turísticos en Cáceres
Piden abrir una investigación para “garantizar la seguridad” tras detectar carteles identificativos arrancados, pintadas y la rotura de sistemas de control digital de acceso
Hablan de “campaña de hostigamiento” contra estos establecimientos por la gentrificación y la llegada del Hilton de Godoy
La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (APTUEx) ha denunciado a la policía nuevos actos vandálicos contra este tipo de establecimientos en la capital cacereña, “pese a las reiteradas denuncias públicas realizadas en octubre de 2024 y abril de 2025”, con carteles identificativos arrancados, pintadas y pegatinas “ofensivas” en fachadas y, “lo más grave, la rotura de sistemas de control de acceso digital”.
Para el colectivo esto “confirma la existencia de una campaña organizada de hostigamiento”
Investigación
Estos hechos “ya han sido denunciados formalmente ante la Policía Local y Nacional, con el fin de que se persiga a los responsables y se garantice la seguridad de nuestros establecimientos y de quienes se alojan en ellos”, confirman desde APTUEx, que reiteran su “compromiso con la convivencia pacífica, el respeto al patrimonio y el cumplimiento de la normativa”.
Para APTUEx, esto no solo supone un daño material, sino también un “ataque directo a la seguridad de propietarios, gestores y clientes”. Todo ello, para el colectivo, “confirma la existencia de una campaña organizada de hostigamiento contra un sector que trabaja dentro de la legalidad, genera empleo y dinamiza la economía local”.
Piden más presencia policial en las zonas más afectadas, refuerzo de la videovigilancia que permita identificar y sancionar a los autores
Más vigilancia policial
La asociación ha realizado una nueva denuncia y exigen con “urgencia” mayor presencia policial en las zonas más afectadas, refuerzo de la videovigilancia que permita identificar y sancionar a los autores y la apertura de una investigación “que ponga fin a esta escalada de ataques”.
Ataques que “no solo causan pérdidas económicas y materiales, sino que también deterioran la imagen nacional e internacional de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad”. APTUEx considera que estos actos vandálicos proyectan al exterior una “sensación de inseguridad y enfrentamiento que en nada beneficia a vecinos, visitantes ni a la ciudad en su conjunto”.
“No vamos a permitir que el esfuerzo de cientos de familias y profesionales que trabajan por un turismo sostenible y de calidad se vea ensuciado”, ni que se “ponga en riesgo por la acción de unos pocos que buscan sembrar odio y división”. Cáceres “debe ser una ciudad abierta, segura y acogedora. Confiamos en que las autoridades actúen de manera inmediata y eficaz, sin más demora, para garantizarlo”.
- El Hilton abre sus puertas en Cáceres: lujo y empleo frente a preocupaciones vecinales
- ‘Doña Jimena’, el bar-restaurante del Vivero que atrae a los turistas de Cáceres
- Comienzan las obras para construir apartamentos frente a Maltravieso en Cáceres
- Investigan la muerte de un hombre en una finca de la comarca cacereña de Trujillo
- Verano con amigos en Cáceres: 'El reencuentro en las fiestas es el mejor momento del año
- Cáceres abre las puertas a 20.000 estudiantes: alquileres, comida preparada y ayuda de los padres
- Campo Lugar, la joya escondida de Cáceres
- Fiebre por la tarta de queso en Cáceres: 500 porciones para despedir el verano