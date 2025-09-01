Denuncian a la policía nuevos actos vandálicos contra apartamentos turísticos en Cáceres

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (APTUEx) ha denunciado a la policía nuevos actos vandálicos contra este tipo de establecimientos en la capital cacereña, “pese a las reiteradas denuncias públicas realizadas en octubre de 2024 y abril de 2025”, con carteles identificativos arrancados, pintadas y pegatinas “ofensivas” en fachadas y, “lo más grave, la rotura de sistemas de control de acceso digital”.

Pegatinas "ofensivas" en los apartamentos turísticos, donde se puede leer críticas a la gentrificación y los "hoteles para ricos". / CEDIDA

Para el colectivo esto “confirma la existencia de una campaña organizada de hostigamiento”

Investigación

Estos hechos “ya han sido denunciados formalmente ante la Policía Local y Nacional, con el fin de que se persiga a los responsables y se garantice la seguridad de nuestros establecimientos y de quienes se alojan en ellos”, confirman desde APTUEx, que reiteran su “compromiso con la convivencia pacífica, el respeto al patrimonio y el cumplimiento de la normativa”.

Para APTUEx, esto no solo supone un daño material, sino también un “ataque directo a la seguridad de propietarios, gestores y clientes”. Todo ello, para el colectivo, “confirma la existencia de una campaña organizada de hostigamiento contra un sector que trabaja dentro de la legalidad, genera empleo y dinamiza la economía local”.

Pintada de 'turistas, a vuestras casas' en un cartel de un AT. / CEDIDA

Piden más presencia policial en las zonas más afectadas, refuerzo de la videovigilancia que permita identificar y sancionar a los autores

Más vigilancia policial

La asociación ha realizado una nueva denuncia y exigen con “urgencia” mayor presencia policial en las zonas más afectadas, refuerzo de la videovigilancia que permita identificar y sancionar a los autores y la apertura de una investigación “que ponga fin a esta escalada de ataques”.

Ataques que “no solo causan pérdidas económicas y materiales, sino que también deterioran la imagen nacional e internacional de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad”. APTUEx considera que estos actos vandálicos proyectan al exterior una “sensación de inseguridad y enfrentamiento que en nada beneficia a vecinos, visitantes ni a la ciudad en su conjunto”.

“No vamos a permitir que el esfuerzo de cientos de familias y profesionales que trabajan por un turismo sostenible y de calidad se vea ensuciado”, ni que se “ponga en riesgo por la acción de unos pocos que buscan sembrar odio y división”. Cáceres “debe ser una ciudad abierta, segura y acogedora. Confiamos en que las autoridades actúen de manera inmediata y eficaz, sin más demora, para garantizarlo”.