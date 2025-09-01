La Fundación VanderLinde encuentra cobijo en Jaén tras abandonar Cáceres

El pintor holandés (hijo adoptivo de Montánchez) y Legado de Extremadura Alwin Vanderlinde ha cerrado su primer acuerdo con el Ayuntamiento de Arjona (Jaén), con la inauguración de una exposición, tras echar el cierre de la sede de la Fundación VanderLinde (que se ubicaba en la Casa de las Nogalas del municipio montanchego) por desavenencias con el Gobierno local.

12 años

A través de un comunicado, el artista ha lamentado el cierre de la sede de la Fundación VanderLinde en el municipio cacereño “por razones ajenas a mi voluntad”. Tras 12 años ocupando un edificio municipal que ha albergado numerosas exposiciones.

Exposiciones que ahora se trasladan a Andalucía, en virtud de un acuerdo con el Ayuntamiento de Arjona. Así, el consistorio jienense y la Fundación VanderLinde acogen en las salas de la iglesia del Carmen de Arjona la exposición ‘Itinerancias’, con una selección de obras relevantes de la colección ‘NEXOS: Arte Iberoamericano Contemporáneo’, propiedad de la Fundación Obra Pía de los Pizarro y el Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujillo.

Proyecto de museo arte iberoamericano

‘Itinerancias’ se concibe como la primera presentación de la colección ‘NEXOS: Arte Iberoamericano Contemporáneo’ uno de los pilares del proyecto de Arte Iberoamericano Contemporáneo de la Fundación Obra Pía de los Pizarro y el Palacio de los Barrantes-Cervantes trujillano.

El objetivo “constituir la base artística el futuro Museo de Arte Iberoamericano Contemporáneo” que ambas instituciones tienen previsto en Trujillo (Cáceres), dentro de su proyecto ‘NEXOS’, con el que pretenden contribuir a la “investigación, conocimiento, difusión y puesta en valor del Arte Iberoamericano Contemporáneo y de sus artistas”, señalan desde la fundación.

Esta exposición nace gracias a la colaboración de la Fundación Vanderlinde, la Fundación Obra Pía de los Pizarro y el Ayuntamiento de Arjona y reúne obras de artistas como José Manuel Ciria, Rosella Matamoros, Luis Arias Vera, Guadalupe Luceño y Pedro Sandoval. Se podrá visitarse hasta el próximo 28 de septiembre.