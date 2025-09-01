El turismo de Cáceres no se ve afectado por los graves incendios

A pesar de lo complicado que ha sido el verano por los incendios que han asolado las comarcas de Cáceres del Valle del Ambroz, Las Hurdes, Tierras de Granadilla o el Jerte, la ocupación turística apenas ha sufrido un leve descenso del 0,5% en comparación con el año anterior, tal y como ha hecho público la Federación Empresarial Extremeña de Turismo Rural (Feextur), que ha hecho balance de la época estival.

2024: récord

El 2024 fue de récord para el sector gracias, en parte, a las gargantas y piscinas naturales. Este año, el atractivo del norte de Extremadura sigue siendo el mismo: las gargantas y piscinas naturales. Se ha superado la media de las tres noches en pernoctaciones, aunque ha descendido el número de viajeros. Cabe destacar que fuegos como el de Jarilla o Caminomorisco hacían prever peores datos.

Cáceres: turismo en auge / Cedida por la Diputación

Sierra de Gata

Al mismo tiempo, destaca este año la Sierra de Gata que, con sus alojamientos de calidad y sus cámpines, naturaleza, zonas de baño, y red de pueblos más bonitos se sitúa como la comarca que más aumenta este verano 2025.

1,6 millones

En España el turismo alcanzará los 98 millones de turistas y a Extremadura vendrán 1,6 millones, destacando el aumento de turismo del continente americano, procedentes de Estados Unidos o Argentina, según ha indicado en nota de prensa Feextur.

