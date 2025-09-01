Largas colas para conseguir una porción de tarta de queso en Cáceres: "Llevo una hora esperando"

Apenas llevaban unos minutos abiertos y la cola para conseguir una porción de tarta de queso por el precio de un euro ya era de varios metros. La pastelería Chef Alia Pastry Shop de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres ha tenido este lunes uno de los días de trabajo más intensos de su historia con la gran promoción que su fundador, Álvaro Holgado, lanzó la pasada semana en sus redes sociales.

Fenómeno gastronómico

El postre, que se ha convertido en un símbolo de creatividad culinaria en los últimos años y del que restaurantes y pastelerías lanzan cada vez recetas más innovadoras, es todo un fenómeno gastronómico. Y así se ha demostrado esta mañana en Cáceres, donde decenas de personas esperaban para hacerse con una porción del joven chef.

Largas colas por una porción de tarta de queso / A. G. C.

Una hora de espera

Aitor Pino era una de las primeras personas en la cola, pero gracias a que llevaba más de una hora esperando el turno. "He llegado a las 10.35 y ya me ha tocado iniciar la espera muy lejos de la puerta del local", explica este joven, que se enteró de la oferta a través de las redes sociales. "Ya he tenido la suerte de probarlas. Conozco también al cocinero. Intentaré llevarme las seis porciones que han establecido como máximo", cuenta.

Últimas unidades...

Cuando apenas llevaba una hora y cuarto abierto el establecimiento, Holgado se ha visto obligado a salir a la calle para comunicar el avance de las ventas: "Se han vendido ya 350 porciones. Solo quedan 150. Esperamos que haya para todos", incidía. Y es que ha pasado dos días de duro trabajo cocinando hasta 50 tartas para crear los 500 trozos de tarta: "Las expectativas se han superado por completo. Estoy muy agradecido con toda la ciudad. Hacía mucho tiempo que no se veían unas colas así en nuestra ciudad", reconocía Holgado, que suele lanzar promociones en su regreso de las vacaciones para iniciar la campaña.

Aprovechar la oferta

Míriam Cambero se enteró de la promoción gracias a la noticia publicada en este diario: "Teníamos que aprovechar la oferta. Poder probarlas por un solo euro es genial. He venido al centro a hacer una gestiones y me he acercado a conseguirlas. Pero no me imaginaba en ningún momento que hubiese tanto público esperando. Ahora solo queda esperar a nuestro turno y rezar para que no se hayan terminado", concluye.

Redes sociales

Ismael Fernández, que es de Cáceres, también lo conoció a través redes sociales. "He venido para coger varias porciones para mí y mi familia", incide. "Se ha creado una gran expectación. Creo que la pastelería tiene calado social en la ciudad y la gente está respondiendo. Es la primera vez que veo tanta gente para comprar algo en la ciudad", asegura Fernández.

Y ya no es solo la expectación que ha creado la promoción, sino la forma en que la gente se ha extrañado al ver una fila tan larga en plena avenida Virgen de la Montaña: "¿Qué pasa aquí? ¿Es que regalan algo?", decían algunos viandantes.

Pastelero Revelación

Álvaro Holgado estudió en el Basque Culinary Center y después de pasar por Atrio abrió su propio obrador en 2021. Desde entonces ha conseguido un gran reconocimiento, especialmente por su tarta de queso, considerada una de las mejores de la ciudad. Además, en 2023, fue finalista en la categoría de "Pastelero Revelación" en el prestigioso certamen Madrid Fusión.

Su propuesta combina la tradición con un toque de innovación, elaborando todos sus dulces de forma artesanal y desde cero, con el objetivo de ofrecer productos de alta calidad que endulcen el día de sus clientes.

