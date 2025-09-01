Unidas Podemos se opone a la remodelación de Virgen de la Montaña en Cáceres: "Despilfarro económico y contrario a renaturalizar la ciudad"

Unidas Podemos sale en defensa de la actual avenida Virgen de la Montaña de Cáceres y se opone tajantemente a la remodelación planteada por el Ejecutivo local de Rafa Mateos casi dos meses después de que fuese presentada. La formación tacha el proyecto de "despilfarro económico y contrario al urbanismo actual que tiende a la renaturalización de las ciudades" y critica los plazos de participación ciudadana, puesto que "en el mes de agosto es la mejor opción para reducirla al mínimo".

Voto en contra

"Es cualquier cosa menos un proyecto transformador", señala Consuelo López, portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos. "Rechazamos de plano la propuesta y pedimos un periodo de reflexión en el que la participación ciudadana y la colaboración de las asociaciones conservacionistas tengan un papel fundamental", incide. Por último, avanzó que su voto cuando sea llevado a comisiones y plenos "será negativo, sin paliativos".

Aspecto

"Virgen de la Montaña tendrá un aspecto hormigonado similar a Rodríguez Moñino, San Pedro de Alcántara y la calle Viena, con bancos impracticables, escasa sombra y materiales que retienen frío y calor, según la estación del año. Por no contemplar, el proyecto no incluye siquiera papeleras o fuentes, lo que pone de manifiesto la escasa concienciación de este equipo de Gobierno frente al uso del espacio público por parte de la ciudadanía", declara la portavoz.

Galería | Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña de Cáceres / E. P.

¿Cuatro millones de euros?

Asegura que "el coste alcanzará los cuatro millones de euros cuando se efectúen los modificados" y critica que "será un mero lavado de cara que no cambiará la ciudad en ninguno de los aspectos que incluye un trabajo de este tipo: suelo, subsuelo y vuelo". En cuanto al primero, precisa que "debería renaturalizarse y contemplar la isntalación de bancos, fuentes y papeleras". El subsuelo tendría que "contemplar acciones futuras una vez que se levante la avenida de principio a fin". Y en cuanto al vuelo, habría que "trabajar en el mantenimiento del arbolado actual y cumplir con la ordenanza municipal".

Instalación de mesas informativas

Desde la formación animan a las organizaciones medioambientales a la "instalación de mesas informativas para dar a conocer a la ciudad las consecuencias de este proyecto demoledor y, al mismo tiempo, preparar alegaciones fundadas tipo que puedan ser firmadas por las personas interesadas y ser presentadas en plazo al ayuntamiento (hasta el 19 de septiembre)", invita López. "Son muchos los casos que demuestran que la unión vecinal puede parar proyectos, como es el caso de Valdeflores, o alcanzar soluciones que mejoren la vida ciudadana, como es el caso de la asociación para la recuperación del servicio Cardiovalcular de Cáceres o las listas de espera de traumatología", concluye.

