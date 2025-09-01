La Ronda Sur, cada vez más cerca: la vía que marcará un antes y un después

Los operarios trabajan sin descanso desde primera hora de la mañana. El ruido de las apisonadoras, el abundante polvo y el trasiego de camiones y personas con chalecos reflectantes anuncian que las obras de la Ronda Sur, uno de los proyectos viarios más estratégicos de las últimas décadas en la ciudad, siguen su curso a buen ritmo y la actuación afronta su recta final.

Después de un verano intenso marcado por las altas temperaturas, a día de hoy los trabajos se concentran entre la rotonda del ferial y el enlace con Casa Plata, en el sector que conectará la rotonda de Villahermosa con la carretera de Badajoz, una de las piezas clave para cerrar casi por completo el cinturón viario de Cáceres. El personal sobre el terreno avanza en el acondicionamiento y la pavimentación de la futura carretera, mientras se realizan labores con distintas máquinas de obra que facilitan los trabajos en cada fase del proyecto.

Las obras comenzaron el pasado verano, al menos con la presencia de las máquinas sobre el terreno, y la previsión actual es que concluyan durante el segundo semestre de 2026, pese a que se llegó a hablar de que podría estar lista a comienzos del próximo año. Ya al inicio estuvo paralizada varias semanas, hasta que en septiembre se puso en marcha. En enero se produjo un nuevo parón por inconvenientes detectados en el trazado entre la rotonda del ferial y la de Aldea Moret.

La Junta de Extremadura, a través del consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, informó que la empresa encargada de la construcción había solicitado una paralización temporal debido a dos problemas: la necesidad de conseguir la autorización de Adif para intervenir en el tramo donde se encuentra un paso elevado de la línea de ferrocarril y, en segundo lugar, la existencia de una propiedad privada, situada en el margen opuesto de la carretera, que ya fue objeto de expropiación, pero en la que había enseres y animales que no habían sido desalojados, según explicó el consejero.

A finales de mayo, Infraestructuras confirmó que había levantado la suspensión temporal de la obra tras resolverse estos problemas. No obstante, aunque estos contratiempos no han supuesto un sobrecoste de la obra, sí han provocado una ligera prolongación de los plazos, ya que obligaron a extender la duración originalmente prevista.

La Ronda Sur no es una obra cualquiera. El proyecto, que empezó a ejecutarse con una demora de más de dos años, es de gran importancia para la mejora de las infraestructuras. Está financiado con recursos propios de la Junta de Extremadura, con una inversión total de en torno a 20 millones de euros, incluidas las expropiaciones de terrenos. En concreto, el tramo actual lo está ejecutando la UTE Construcción Sevilla-Viales y Obras Públicas con la asistencia técnica de Groma, con un presupuesto de 8.494.200 euros.

Mapa del proyecto de la Ronda Sur de Cáceres. / El Periódico

Se divide en dos tramos: el primero une la carretera de Badajoz (N-523) con la rotonda del ferial, mientras que el segundo unirá dicha rotonda con la carretera de Miajadas (Ex-206) y enlazará con la Ronda Este. En total, serán tres kilómetros destinados a reforzar la movilidad en la ciudad.

Consiste en una continuación de la Ronda Sureste, que abrió al tráfico en 2019, y la actuación en conjunto servirá para conectar la N-523 (de Badajoz a Cáceres), con la autovía A-66 al sureste de la ciudad y la A-58 (de la capital a Trujillo) a través de la N-521 (avenida de la Universidad). Esto permitirá rodear buena parte del casco urbano a través de carreteras de único sentido y dos carriles.

Conexiones

En cuanto a las conexiones previstas, contempla un enlace de la carretera N-523 y avenida de la Constitución con acceso a Aldea Moret, una glorieta de acceso al residencial La Cañada, una glorieta de la carretera N-630, otra de acceso al residencial Casa Plata y camino público del Alcor de Santa Ana, acceso desde la margen izquierda a la mini glorieta del residencial Casa Plata, glorieta de acceso al camino público de Cáceres a Aldea del Cano y una última en la carretera Ex-206. Además, incluye dos nuevas estructuras sobre las líneas de ferrocarril del AVE y de Madrid-Valencia de Alcántara y la ampliación de un paso inferior de caminos.

La Ronda Sur de Cáceres, cada vez más cerca: así avanzan las obras / Jorge Valiente

Límite de velocidad

Pese a que está diseñada para una velocidad mayor, el límite de velocidad será de 50 kilómetros por hora, según apuntó la UTE que redactó el proyecto. Contará con dos carriles de circulación por cada sentido, de 3,5 metros de ancho cada uno, con una mediana de dos metros, arcenes exteriores de un metro y medio e interiores de 0,60.

La zona ajardinada es de 1,70 metros y los caminos exteriores peatonales tendrán un ancho de 4 metros, que incluyen un carril bici de un metro y medio y un acerado de dos metros y medio (en las estructuras sobre el ferrocarril su ancho se reduce a 3,30 metros).

Proyecto estratégico

Más allá de los aspectos técnicos, la Ronda Sur supondrá un alivio para quienes viven en los barrios del sur de la ciudad. El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta, Manuel Martín Castizo, ha destacado en varias ocasiones la importancia de esta obra muy esperada en la capital cacereña, que «va a permitir un tráfico más seguro y fluido», así como «mejorar la calidad del aire en la ciudad como consecuencia de la menor circulación de vehículos en el centro urbano».

El gobierno local, a través de su portavoz, Ángel Orgaz, señaló hace unos meses que esta actuación va a ser muy positiva para el futuro de la ciudad, ya que «por fin se va a cerrar el anillo de la circunvalación de la ciudad, aminorando el número de vehículos por el centro y, en especial, en la zona de Vistahermosa, Nuevo Cáceres, la avenida Juan Pablo II y Aldea Moret», los barrios colindantes con el último tramo.

Los transportistas y empresas logísticas esperan con ansias la apertura de la nueva vía, que permitirá reducir los tiempos de desplazamiento y los costes asociados al tráfico urbano. Aunque su impacto no se limita únicamente al tránsito. Esta gran infraestructura también tendrá un papel importante en el desarrollo urbano de la ciudad, y se prevé que facilite nuevos desarrollos residenciales hacia el sur, potencie la conexión entre los diferentes barrios y mejore el acceso a servicios esenciales, contribuyendo a un crecimiento más ordenado y sostenible de Cáceres.

Suscríbete para seguir leyendo