Promueven alegaciones masivas en Cáceres contra la reforma de la avenida Virgen de la Montaña

La remodelación de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres no está exenta de polémica. Desde que se presentó el proyecto el pasado mes de junio, las críticas de distintas asociaciones ecologistas, partidos políticos y algunos particulares han ido haciéndose públicas. La apertura del proceso participativo por parte del ayuntamiento, que permanecerá disponible en la página web hasta el próximo 15 de septiembre, ha dado cabida a que todas las propuestas puedan ser escuchadas.

A través de las redes sociales, muchos han sido los usuarios que se han movilizado para que se mantenga el histórico bulevar con su arbolado intacto: «Todos pedimos que se saneen los árboles que haga falta y se respeten los demás, y que arreglen el acerado, el mobiliario o lo que haga falta, pero exigimos que respeten un espacio emblemático de la ciudad al mismo tiempo que nos ahorramos cientos de miles de euros», criticaba Eugenio Luengo. Para ello, se encargó de facilitar una alegación tipo que enviarían todos los interesados en intentar frenar la remodelación. También explicaba cómo presentar el documento de forma electrónica.

Los motivos principales son el alto coste de las obras, el perjuicio al tráfico rodado y peatonal, la supresión de numerosas plazas de aparcamiento, algo que afectaría a vecinos, comercio y residentes, y la desaparición de árboles que aportan «sombra, frescor y oxígeno», así como de un bulevar histórico que tiene «un especial encanto en la ciudad», sustituyéndolo por un «paseo insulso con las mismas terrazas y arboleda escuchimizada que ya estamos hartos de ver en la ciudad».

Los datos

Cabe recordar que está previsto que los trabajos comiencen en las primeras semanas del próximo año y que tiene un coste de 2,7 millones de euros. La avenida prevé ganar en seguridad, iluminación y abastecimiento con la reforma. Tendrá pasos con más visibilidad y mantendrá la arboleda. Será necesario trasplantar 26 árboles de los 149 que tiene la vía, que serán repuestos, y se plantarán otros dos. Una de las cuestiones más criticadas es la ampliación del bulevar hacia la acera de los pares, que tendrá un ancho de 14 metros. Al otro lado también se ampliará el acerado. Entre ambos, va a quedar una calzada de doble sentido con siete metros para los dos carriles de circulación, que también tendrá aparcamientos en línea en ambos lados. En total, 72 plazos para coches y 14 para motos y bicis.

Respuesta del ayuntamiento

El teniente alcalde de la ciudad, Emilio Borrega, ya aseguró que todas las propuestas que los ciudadanos y colectivos presenten al proyecto de reforma de la avenida se van a valorar para «analizarlas y tenerlas en cuenta», aunque se llevarán a cabo aquellas que sean consideradas viables por los servicios municipales. Y el alcalde, Rafa Mateos, remarcó que «el proyecto básico ya está redactado por la empresa adjudicataria y los ejes básicos no se pueden modificar, pero sí acoger algunas de las propuestas».

Defensa de Unidas Podemos

Unidas Podemos también salió ayer en defensa de la actual avenida Virgen de la Montaña y se opuso tajantemente a la remodelación planteada. «Es cualquier cosa menos un proyecto transformador», señaló Consuelo López, portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos. «Rechazamos de plano la propuesta y pedimos un periodo de reflexión en el que la participación ciudadana y la colaboración de las asociaciones conservacionistas tengan un papel fundamental», incidió. Por último, avanzó que su voto cuando sea llevado a comisiones y plenos «será negativo, sin paliativos».

Consuelo López, portavoz de UP, alerta de que el coste final del proyecto será de 4 millones de euros

Aspecto

«Virgen de la Montaña tendrá un aspecto hormigonado similar a Rodríguez Moñino, San Pedro de Alcántara y la calle Viena, con bancos impracticables, escasa sombra y materiales que retienen frío y calor, según la estación del año. Por no contemplar, el proyecto no incluye siquiera papeleras o fuentes, lo que pone de manifiesto la escasa concienciación de este equipo de Gobierno frente al uso del espacio público por parte de la ciudadanía», declaró la portavoz.

Coste

Aseguró que «el coste alcanzará los cuatro millones de euros cuando se efectúen los modificados» y criticó que «será un mero lavado de cara que no cambiará la ciudad en ninguno de los aspectos que incluye un trabajo de este tipo: suelo, subsuelo y vuelo». En cuanto al primero, precisó que «debería renaturalizarse y contemplar la isntalación de bancos, fuentes y papeleras». El subsuelo tendría que «contemplar acciones futuras una vez que se levante la avenida de principio a fin». Y en cuanto al vuelo, habría que «trabajar en el mantenimiento del arbolado actual y cumplir con la ordenanza municipal». Por último, animaron a las organizaciones medioambientales a instalar mesas informativas para dar a conocer a la ciudad las consecuencias de un proyecto «demoledor».

