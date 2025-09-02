El arte contemporáneo, los 'reels' y la expresión LGTBIQ+ marcan el mes de septiembre en Cáceres

Iniciativas apoyadas por entidades locales y colectivos independientes consolidan a la región como un referente cultural.

Undécima edición de la Feria Arte Aparte

La Feria Arte Aparte, el encuentro independiente de arte contemporáneo, celebrará su undécima edición en Cáceres durante todo el mes de noviembre de 2025. La convocatoria para participar ya está abierta y se mantendrá vigente hasta el 18 de septiembre.

Artistas y colectivos de todas las disciplinas, como pintura, escultura, vídeo, arte sonoro, performance o nuevas tecnologías, podrán enviar hasta dos obras al correo belleartcc@gmail.com. La participación es completamente gratuita. El comité organizador valorará la calidad conceptual y técnica de las propuestas y anunciará las seleccionadas el 22 de septiembre. Las obras escogidas deberán ser enviadas antes del 9 de octubre. La feria arrancará el 31 de octubre a las 21.00h en Belleartes, con una programación que incluirá exposiciones y actividades paralelas durante todo un mes, consolidando a Cáceres como un punto de referencia para la creación contemporánea independiente.

Un taller en Cáceres para aprender a crear ‘reels’

La Biblioteca Pública de Cáceres crea el taller ‘de reel en reel’, un espacio diseñado especialmente para jóvenes de entre 14 y 20 años que quieran aprender a crear contenido digital de forma profesional y divertida. Se desarrollará los días 2, 3 y 4 de septiembre, entre las 11.00 y las 13.30 horas. El número de plazas está limitado a 20 personas y es necesario inscribirse previamente. El taller está pensado para los interesados en la comunicación visual y el uso creativo de las redes.

Micro abierto LGTBIQ+ en Una loca de Hartar

El próximo viernes 19 de septiembre, de 19.00 a 21.00 horas, la librería Una loca de Hartar abrirá sus puertas para un micro abierto LGTBIQ+. El evento invita a la comunidad a compartir historias breves, poemas, textos propios o ajenos e incluso música. Será un espacio libre y diverso para celebrar la creatividad y la expresión artística en todas sus formas.