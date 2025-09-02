Nuestro pasado
Cáceres aprueba la construcción de nuevas fuentes en el parque de Calvo Sotelo
El embajador de Portugal fue recibido en la ciudad, mientras el ayuntamiento impulsaba mejoras urbanas
En febrero en 1938, el embajador de Portugal, Pedro Teotonio Pereira, visita Cáceres. Además, el ayuntamiento acuerda construir fuentes en el parque de Calvo Sotelo "para uso de los niños que allí concurren".
Parque de Calvo Sotelo
Ubicado en el barrio de Cánovas, en la zona del Casco Antiguo, este paseo se encuentra en pleno centro neurálgico de Cáceres. El parque, que se extiende desde la Fuente Luminosa hasta la calle Comandante Sánchez Herrero, conocida popularmente como la cuesta de Hacienda, tiene su origen a comienzos del siglo XX, cuando se construyeron dos rampas de acceso para carruajes al Hospital Provincial. Entre ellas, se trazó un conjunto de jardines que quedaron conectados entre sí.
Esta configuración inicial se mantuvo durante años, hasta que el espacio fue transformado en el parque que conocemos a día de hoy, con un diseño similar al del Parque de Cánovas. En sus orígenes recibió el nombre de Parque de Asturias, aunque el 18 de agosto de 1936 fue rebautizado oficialmente como Parque de Calvo Sotelo. En la actualidad, el parque alberga un local de restauración, baños públicos y el área de juegos conocida como Parque Infantil Calvo Sotelo, que continúa siendo un punto de encuentro habitual para familias y visitantes.
