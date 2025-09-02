Casar de Cáceres late al ritmo de las Fiestas del Ramo y homenajea a las entidades que ayudaron a sofocar el incendio

Las Fiestas del Ramo 2025, además de su tradicional mesa y su completo programa de actividades culturales y de ocio, rendirán en esta ocasión homenaje a todas las entidades colaboradoras en el incendio que sufrió la población recientemente. También como novedad, señalar que se repartirán pulseras y abanicos oficiales en esta edición.

Así lo ha señalado esta mañana Marta Jordán, alcaldesa de Casar de Cáceres, en la presentación de las Fiestas del Ramo en el Palacio Carvajal de Cáceres, acto en el que ha estado acompañada de Soledad Barrantes, teniente de alcalde; Jaime Carretero, concejal de Festejos; Elisabeth Martín, diputada delegada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín y el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos.

Marta Jordán se dirige a los medios en la presentación de las Fiestas del Ramo. / Juan José Ventura

Las Fiestas del Ramo se celebran en Casar de Cáceres del 4 al 9 de septiembre. La celebración es mucho más que un programa festivo y representan un punto de encuentro para los vecinos y un escaparate de cultura y tradición único.

Los actos, según explica la alcaldesa casareña, arrancan el jueves 4 de septiembre, con un Torneo del Ramo de Fútbol 7, así como la entrega de premios de los concursos de las fiestas y actividades para todas las edades, desde la fiesta infantil al MacroramoFest en la plaza Sancho IV con tributo a Camela, Terra Music Show y el DJ Vicente Rufián.

El director general de Turismo, Óscar Mateos se dirige a los asistentes. / Juan José Ventura

Viernes 5 de septiembre, fiesta local

Jordán destaca que el viernes 5, fiesta local, el Pregón corre a cargo de Julio Núñez Montaña, un periodista casareño ganador del premio Ortega y Gasset en 2022. A continuación, la orquesta Las Vegas protagonizará la verbena de la Plaza de España, mientras que habrá una disco móvil en la Ermita de Santiago.

El sábado 6 de septiembre comienza de madrugada con una carroza animadora a cargo de Los Jeques que acompañará a los casareños hasta la tradicional vaquilla del aguardiente, recuperada para el programa desde hace tres años con éxito.

La jornada continúa por la tarde el sábado con la esperada panceta popular y música en directo por el Grupo Rumbeando, y la gran noche festivalera con la orquesta Tronos y el DJ Víctor Durán.

El domingo día 7 de septiembre se vivirán los actos centrales de las Fiestas del Ramo con la Misa de Ánimas y la Mesa del Ramo. Este año será en la calle Nisa. La consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, Victoria Bazaga ha confirmado su asistencia al acto.

“La Mesa del Ramo explica la alcaldesa de Casar de Cáceres- une lo religioso con lo popular, en un día cargado de sentimiento para los vecinos y animado por la charanga Los Pintores. Esta fiesta seguirá con una gran paella popular en la calle Nisa, y luego ya nos moveremos a la plaza de España con actuaciones musicales y festejos taurinos, que serán en el centro de ocio y plaza de toros local. El fin de fiesta será con la orquesta Versus”.

Día de Extremadura

El festivo regional, lunes 8 de septiembre, Día de Extremadura, estará dedicado por la mañana a los más jóvenes con un parque acuático en la piscina municipal y con una discoteca móvil de agua. También habrá festejos taurinos.

La alcaldesa ha anunciado un homenaje a todas las entidades que han colaborado en el incendio de los días 15, 16 y 17, en la plaza Sancho IV. Posteriormente, actuará el Grupo Folclórico de Garrovillas de Alconétar Escaramujo y el grupo casareño La Jara, creado hace unos meses.

Como broche final, el martes 9 de septiembre está previsto un espectáculo flamenco con Carolina La Chispa. Este año se han eliminado los fuegos artificiales y el chupinazo en el día del pregón como medida de solidaridad y responsabilidad.

Compromiso con unas fiestas seguras

El ayuntamiento también este año refuerza y amplía el compromiso con unas fiestas seguras y accesibles. Por eso, habrá un dispositivo especial de vigilancia de la Guardia Civil, policía y tenemos también un convenio para los desplazamientos en taxi. De la misma manera se instalará un punto violeta de información y asesoramiento.

“El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Casas de Cáceres presentas estas fiestas con orgullo, con alegría, destacando que son días inolvidables para nuestro pueblo, que latimos más que nunca, que abrimos las calles al encuentro, a los casareños, pero también a todos los visitantes, la música, la tradición, la alegría y la convivencia”, afirma la edil.

Elisabeth Martín, diputada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres, explicó que las “Fiestas del Ramo que no son solo tradición, sino también ejemplo de cultura y convivencia entre todos los vecinos, no solamente del Casar, sino también de toda la comarca Tajo-Salor. Además, siempre sabemos que coincide con la fiesta próxima al Día de Extremadura, con lo cual eso también incide en un mayor número de visitantes a disfrutar del Casar de Cáceres”.

Por su parte, Óscar Mateos, director general de Turismo de la Junta de Extremadura, añadió que hablar de Casar de Cáceres, es hablar de patrimonio cultural, natural, gastronomía y en especial de Torta del Casar.