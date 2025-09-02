Los Castellanos de Cáceres: un barrio cómodo, si no tienes problemas de movilidad

Planificado y edificado entre finales de los 80 y principios de los 90, su nombre se debe a las propias fincas sobre las que se asienta. Los Castellanos es un barrio residencial del distrito oeste de Cáceres, que cuenta con una población, según los últimos datos publicados por el ayuntamiento, de 2.018 habitantes y unos ingresos medios de 15.577 euros. Sus vecinos lo definen como "una zona cómoda y agradable para vivir", pero, como todo, presenta algunas deficiencias, que, en su caso, tienen que ver con la accesibilidad. O, mejor dicho, con la falta de ella.

Mejoras en el pavimento

En honor a la verdad, hay que recalcar que desde la Casa Consistorial anunciaron, hace solo un par de días, la realización de algunas mejoras en el barrio. Concretamente, la reparación de 120 metros cuadrados de pavimento dañado por las raíces de los árboles. “Con estas intervenciones tratamos de mejorar el día a día del peatón, adaptando nuestros acerados para que cumplan con la normativa de accesibilidad”, señaló el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, quien recordó que la rehabilitación se lleva a cabo tanto con recursos propios como a través de la empresa concesionaria, Santano. Pero ahora la pregunta es si dichas actuaciones servirán para que cualquier viandante, independientemente de su situación, pueda moverse cómodamente por sus calles.

Acera deteriorada en Los Castellanos. / El Periódico

"Un mal planteamiento de la urbanización"

"Es un error desde un inicio, de un mal planteamiento de la urbanización", cuenta Mercedes en relación a la estrechez de la mayoría de las aceras. Vive con su marido Elías en Los Castellanos desde hace 36 años y asevera que "cuando sales a pasear con un carrito a los niños, o sales a la carretera, o te chocas con las farolas o los árboles, que los han puesto en medio de las aceras". Si bien la pareja reconoce lo mucho que han progresado los accesos desde que ellos viven allí, con la salida a la glorieta V Centenario o la creación de las pasarelas que conectan su barrio con el R-66, ve complicado una mejora real de la accesibilidad. "Es un problema y sin solución", considera él.

Mercedes y Elías, vecinos de Cáceres. / El Periódico

"Recuerdo cuando la niña era pequeña, era horrible ir con el carro. No se podía pasar por la mitad de los sitios", apunta Montaña, vecina desde hace 25 años. "Las aceras tenían que ser mucho más anchas, para permitir el paso de todo el mundo", añade la residente, quien pone el foco en Manuel Pacheco, una de las vías que mejor ejemplifica la situación. Basta con echar un vistazo rápido por ella (es la calle que discurre paralela a la N-521, la que conduce a la glorieta Donantes de Sangre) para comprobar la incomodidad que puede suponer pasear por sus acerados. Incomodidad que, en algunos casos, puede transformarse en imposibilidad.

"Con una silla de ruedas no podría pasar"

"Es complicado andar por algunos sitios", asevera José María, vecino de Los Castellanos que tiene una pierna amputada. Utiliza una prótesis para andar, con la que puede manejarse, pero asume que "con una silla de ruedas no podría pasar". En cualquier caso, lamenta la dificultad para mejorar la zona, debido a la estrechez que tienen las calles.

Negocios cerrados

Más allá de eso, otro aspecto destacable de Los Castellanos es el cierre de algunos negocios. En la avenida Jesús Delgado Valhondo queda una peluquería y una clínica veterinaria, después de que el bar Los Olivos y la multitienda cerrasen sus puertas, quedando solo los que se ubican en Miguel Serrano. Si bien es cierto que muchos recuerdan la presencia, un poco más abajo, de las grandes superficies comerciales, estas "están un poco lejos para las personas mayores", dice Patricia. Ella cuida a Dolores, que lleva 40 años en el barrio.

Dolores, vecina de Los Castellanos. / El Periódico

"Me gustaría que hubiese otro bar, porque el de la asociación cierra los lunes y los sábados por la tarde", añade la propietaria, quien además, echa de menos un centro social para los mayores o más juventud en la zona. En cualquier caso, la residente matiza que "es pedir por pedir".

Al respecto, como se decía al inicio, la visión del barrio es positiva en términos generales, pero eso no quita que haya aspectos corregibles. Sobre todo esos que, quizá, no tengan demasiada importancia para la mayoría, pero que pueden simplificar o complicar mucho la vida a determinadas personas.