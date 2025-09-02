El concierto de Camela en Montánchez, a expensas de la salud del cantante

Montánchez tiene este viernes uno de los días marcados en rojo en su calendario. El histórico grupo Camela, con 30 años de historia sobre los escenarios, está anunciado para ofrecer un gran concierto en el campo de fútbol a partir de las 23.00 horas. Sin embargo, está siendo un verano convulso para el dúo a causa de la enfermedad de Dioni, que les ha obligado a cancelar y aplazar muchos de sus conciertos.

La enfermedad

Las alarmas saltaron el pasado mes de agosto, cuando cancelaron una cita en Plasencia por motivos de salud. Después sucedió lo mismo en Quintanar de la Orden (Toledo) y las fiestas de Elche (Alicante). Según señalaron diversos medios, atribuyeron sus problemas a una faringitis.

Camela. / E. P.

Más cancelaciones

Las cancelaciones se han seguido sucediendo, y en la localidad de Montánchez llevan esperando que no haya problema con sus recital desde hace más de 30 días. Este martes, la promotora del evento (Sinfonía de la Noche) informó que "aún no habían recibido ninguna comunicación oficial sobre la suspensión definitiva del evento".

Comunicado oficial. / CEDIDA

Evolución

"A día de hoy, todo sigue según lo previsto, quedando a la espera de la evolución y de los partes médicos del cantante de la formación. Cualquier novedad relevante será comunicada de manera inmediata y transparente a través de los canales oficiales en cuanto tengamos conocimiento de ellos", indica. Además, reiteran que, en caso de producirse la eventual suspensión, se debería a causas ajenas al consistorio y a la empresa promotora. También agradecen al público su interés y apelan a la paciencia y el respeto hacia las partes implicadas.

Si finalmente sigue adelante, el concierto costará 30 euros en taquilla.

Suscríbete para seguir leyendo