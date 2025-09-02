Agenda cultural
La Filmoteca de Extremadura arranca su temporada de otoño con trece títulos en cartelera durante septiembre en Cáceres
La programación incluye grandes clásicos, cine de autor, estrenos premiados y ciclos temáticos en sus diversas sedes
La Filmoteca de Extremadura ha presentado su programación para el mes de septiembre, en la que se proyectarán un total de trece producciones que combinan cine clásico, estrenos recientes y películas galardonadas en festivales nacionales e internacionales. Así lo ha anunciado su director, Antonio Gil Aparicio, durante la presentación oficial con la que da comienzo la nueva temporada cinematográfica.
Títulos destacados
Entre los títulos más destacados figura la recuperación del clásico Odio entre hermanos, de Joseph L. Mankiewicz, protagonizado por Edward G. Robinson, dentro del ciclo Clásicos de la Filmoteca. También se proyectará ¡Lumière! La aventura continúa, de Thierry Frémaux, como homenaje a los pioneros del cine, coincidiendo con la celebración de la Noche del Patrimonio, el próximo 13 de septiembre.
Festival Movietone
La programación incorpora además la segunda edición del festival Movietone, que este año incluye las cintas Quadrophenia, The Doors y el documental inédito en la región One to one: John & Yoko, una pieza singular sobre la legendaria pareja artística. Por su parte, el ciclo Cine Español contará con tres títulos de alto reconocimiento, Tardes de soledad, ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, Muy lejos, y Sorda, reconocida como mejor película en el Festival de Málaga y que tendrá también una proyección itinerante en localidades como Jaraíz de la Vera, Jarandilla, Almendralejo, Navalmoral de la Mata, Cabeza del Buey, Herrera del Duque y Arroyo de la Luz.
Producciones internacionales
El apartado Foco Festivales traerá dos producciones con gran repercusión internacional: Aún estoy aquí, del brasileño Walter Salles, y El último suspiro, del reconocido director Costa-Gavras. Por su parte, el ciclo de Cine Latinoamericano incluirá la proyección de Hombres íntegros, de Alejandro Andrade, premiada en el Festival de Morelia.
Dentro del programa educativo FilmoEduca, destinado a centros escolares, los más pequeños podrán disfrutar de Yuku y la flor del Himalaya, mientras que el alumnado de secundaria y bachillerato podrá ver Mi vida a lo grande, una cinta que aborda el acoso escolar con la música como hilo conductor.
Balance del verano
Durante su intervención, Gil Aparicio hizo balance de las actividades veraniegas de la Filmoteca, que han incluido proyecciones especiales como Europa 1951 en Cáceres junto a la Fundación Tatiana, Chaplin, espíritu gitano dentro del Festival Periferias, la exhibición de Sorda en Talaveruela durante la Muestra del Cine de la Vera y El 47 en Valencia de Alcántara. Esta última, con 736 asistentes en la localidad, ha superado ya los 3.000 espectadores en sus diversas proyecciones organizadas por la Filmoteca.
