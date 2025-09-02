La fusión moderno-rural de cuatro estrellas que da vida a Cáceres

José Segura y José Manuel Merchán son los propietarios de dos casas rurales ubicadas en Montánchez, El Edén y El Mirador. Ambas conservan la esencia rural que las caracteriza, combinada con las comodidades que hoy en día buscan los viajeros. Gracias a esta cuidada combinación, han sido reconocidas con la categoría de cuatro estrellas.

Propuesta diferente

Desde siempre, han tenido un espíritu emprendedor. En sus alojamientos ofrecen una propuesta diferente, respetan la historia y la autenticidad de las casas, al tiempo que incorporan un estilo actual y un equipamiento bastante moderno. El resultado es una experiencia única para los huéspedes, donde el confort se une al encanto rural.

A finales de 2021 comenzaron la rehabilitación de El Edén, y poco después iniciaron la renovación de El Mirador, situada justo enfrente. “Tanto una como otra mantienen nuestra esencia. Solemos seguir una gama cromática similar, cuidamos la decoración y las formas. Todo está pensado para reflejar la identidad de nuestra marca: ‘J&J’", explican.

Múltiples beneficios

Las casas rurales cuentan con múltiples beneficios, entre ellos el sistema de auto check-in, un pack de bienvenida, aparcamiento privado y un ambiente íntimo y acogedor. "Cada espacio ha sido cuidadosamente diseñado, prestando atención a cada detalle para garantizar una experiencia confortable y personalizada".

Interior de la casa rural 'El Edén', situada en Montánchez. / Cedida

Punto estratégico

En cuanto a la ubicación, "nuestras instalaciones se encuentran en un punto estratégico, a tan solo 30 minutos de Cáceres, Mérida y Trujillo. La mayoría de nuestros huéspedes repiten su estancia e, incluso, muchos de ellos eligen no salir en ningún momento durante su visita. Esto nos llena de orgullo, ya que refleja que estamos haciendo bien nuestro trabajo y que se sienten realmente cómodos con nosotros". "Además, hemos contado con la presencia de cantantes, presentadores, escritores, periodistas e influencers que han apostado por alojarse en nuestras casas rurales, como 'El mundo en mis pies', 'Planes en Pareja', 'Miguel Lorenzo' o 'Rossy Stylo'".

Colectivo LGTBIQ+

Desde sus inicios, han tenido un objetivo muy claro, apoyar y, sobre todo, crear un espacio seguro para el colectivo LGTBIQ+. No solo lo han hecho a través de acciones publicitarias inclusivas, sino también formando parte de la red Extremadura Amable y promoviendo activamente que todo el mundo es bienvenido. "Apoyamos al colectivo de forma activa, participando en proyectos tanto públicos como privados", afirman.

Planes futuros

De cara al futuro, su prioridad es seguir disfrutando del camino, ya que no esperaban la excelente acogida que ha tenido el proyecto. A largo plazo, les gustaría continuar ampliando su red de casas rurales, siempre dentro de Extremadura, con un enfoque especial en la provincia de Cáceres.