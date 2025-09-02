El Gobierno popular achaca al PSOE el retraso en la Cueva del Conejar: su proyecto “no era accesible”

El Gobierno local del Ayuntamiento de Cáceres ha replicado al Grupo Municipal Socialista (GMS) que el retraso con la apertura al turismo de la Cueva del Conejar de Cáceres, con 17.000 años de antigüedad y que se sumará a la oferta turística que ofrece la ciudad, se debe a que el proyecto inicial, aprobado en la anterior legislatura, no contaba con la accesibilidad necesaria para dar luz verde al inicio de las obras.

Desde 2022

Desde el GMS habían manifestado que las obras para poder acceder a la cavidad “deberían haber estado terminadas a finales del 2023”. Pero el ejecutivo popular ha replicado que “si no se ejecutaron en 2023 es porque el gobierno del PSOE no inició el proyecto en la fecha que ellos planificaron inicialmente”.

Desde el Gobierno local han manifestado que “cuando este equipo de gobierno entra en el ejecutivo” municipal (junio de 2023) “se tuvo que reprogramar todo; entre otras cosas porque el proyecto no era accesible a todas las personas. El actual, sí”, aclaran.

“Es una buena noticia que este proyecto vaya a ser una realidad en los próximos meses y accesible a todas las personas, incluso para las que quieran acceder a la cueva con silla de ruedas; algo que no se había contemplado en el proyecto manejado por el gobierno del PSOE”, señalan en alusión a la legislatura del socialista Luis Salaya.

Casi 89.000 €

La empresa especializada en rehabilitaciones patrimoniales Abreu será la encargada de hacer visitable la Cueva del Coneja por un importe total de 88.995 euros (impuestos incluidos). Se trata de una cavidad arqueológica de gran importancia al encontrarse en un “entorno natural privilegiado”.

Presenta una entrada de dimensiones modestas que conduce a una gran cámara conectada con otra galería subterránea. Se extienden a lo largo de aproximadamente 400 metros cuadrados de superficie.