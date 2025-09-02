Suceso
Herido un hombre de 74 años al volcar su tractor en Navezuelas
Ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres
Un hombre de 74 años ha resultado herido este martes al volcar el tractor que conducía en la localidad cacereña de Navezuelas.
Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 13.30 horas se ha recibido una llamada alertando del vuelco de un tractor en la calle Roturas de Navezuelas, cuyo ocupante había resultado herido.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado un helicóptero y una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), un equipo sanitario del consultorio médico de Navezuelas, y una patrulla de la Guardia Civil.
El hombre herido, de 74 años, presenta politraumatismos, y tras ser atendido en el lugar del accidente, ha sido trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Cáceres.
