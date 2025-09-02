El Hilton de Godoy ya atrae turismo internacional a Cáceres

Tras dos años y medio de obras, y más de siete de tramitación, el Hotel Hilton de Cáceres recibe este martes a sus primeros huéspedes. De origen asiático y nacional, los turistas aterrizarán en el que es el primer alojamiento de la multinacional estadounidense en Extremadura. Cuenta con 73 habitaciones: 56 estándar, 12 superiores y cinco suites, y sus instalaciones incluyen spa, restaurante, bar y rooftop, estos tres últimos, de libre acceso.

Bar Virú, Mamay Aldana y rooftop

"Invitamos a todo aquel que lo desee, aunque no esté alojado, a pasar por la zona de restauración", dice el director del establecimiento, Joaquín Arimón. "Esperamos recibir a muchos cacereños", añade. El horario del Bar Virú es de 11.00 a 23.00 horas, y el del rooftop variará en función de la temporada y de las condiciones climatológicas, pero estos días abre sus puertas a las 20.00 horas. Ya está completamente acondicionado y ofrece una privilegiada panorámica del Santuario de la Montaña, los llanos de Cáceres y la parte antigua de la ciudad, en la que sobresale la Iglesia de Santiago, a escasos metros de distancia.

El restaurante Mamay Aldana, tiene a su frente al reconocido chef Antonio Manuel Céspedes Rodríguez, y combina productos típicos extremeños, como el cerdo ibérico, con otros de origen peruano, como el ají o el chocolate, y el precio medio por persona ronda los 60 euros. Al respecto, la narrativa del hotel se inspira en el tornaviaje cultural de ida y vuelta de los extremeños a la América del siglo XVI. Y lo hace en un lugar emblemático: la que fue residencia de Francisco de Godoy, fundador de Lima y lugarteniente de Francisco Pizarro.

La decoración del bar, que evoca las casas hacienda peruanas o los murales de cerámica extremeña que pueden apreciarse en el cabecero de las mejores habitaciones, elaborado por la artista Marta Barroso, son un ejemplo de esa fusión. Pero, además, el hotel guarda otros muchos elementos decorativos, como colecciones de chullos (gorros típicos de Perú), que pueden apreciarse frente a la entrada principal, o rosetones que proceden de Venecia, y que se distinguen en el patio interior. Anchos muros, elevados techos, madera de alta calidad o pilas fabricadas en piedra distinguen las habitaciones más selectas.

Los jardines

En cuanto a los jardines, diseñados por Álvaro de la Rosa, tienen la particularidad de que se riegan de forma natural con agua que brota de la roca del subsuelo de Cáceres. El paisajismo combina plantas autóctonas con especies americanas, evocando los jardines de Lima de los siglos XVI y XVII.

Precios

De todo ello podrán disfrutar los huéspedes que, previsiblemente, y a diferencia de lo que ocurría con la zona de restauración, serán eminentemente internacionales. El precio de las habitaciones más económicas arranca en los 140 euros la noche, mientras que por las más lujosas habrá que desembolsar entre 200 y 300 euros. Eso sí, todo estará ajustado a la temporada y al día de la semana. "El mercado nos dirá dónde podemos estar", explica el director.

Beneficio para la ciudad

Arimón hace hincapié en el beneficio que el Hilton generará para Cáceres. "Creo que es algo bueno para la ciudad, va a revalorizar el barrio y las casas. Ahora, una tienda va a vender más, un restaurante va a repartir más comidas y va a haber gente de cierto nivel por la calle, lo que va a ser bueno para el barrio", considera.

Preguntado por la polémica de la reducción de las plazas de aparcamiento, el director responde que "no quieren ser un hotel de espaldas a Cáceres, sino todo lo contrario, un establecimiento de puertas abiertas", y abre la puerta a los vecinos a conocer las instalaciones, aunque asegura que "son muchos quienes están viniendo ya".