El Hospital Universitario de Cáceres tendrá una nueva sala de angiografía ante el incremento de pacientes

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autoriza al Servicio Extremeño de Salud para la contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de una sala de angiografía biplano polivalente para hemodinámica y radiología intervencionista en el Hospital Universitario de Cáceres, por un importe superior a los dos millones de euros.

¿Qué es?

La angiografía es una prueba diagnóstica que se realiza para tener información precisa del estado de las arterias. También se la conoce como cateterismo, ya que para realizarla se introduce un catéter dentro de las arterias por el que se inyecta un líquido llamado contraste que permite visualizarlas en tiempo real en las radiografías. El angiógrafo biplano permite, si es necesario, utilizar un solo plano a la vez o los dos en forma simultánea, con gran variedad de movimientos en distintas posiciones del espacio en forma conjunta o independiente.

Demanda creciente

La demanda creciente de procedimientos intervencionistas cardiovasculares, así como el hecho de ser centro de referencia para una población de unos 400.000 habitantes, han imprescindible dotar al hospital de los recursos estructurales y humanos necesarios para dar respuesta eficiente a las necesidades del Área de Salud de Cáceres.

En la actualidad

Actualmente, el hospital cuenta con una única sala de hemodinámica, en la cual se desarrolla una actividad asistencial intensa y continuada, abarcando desde procedimientos diagnósticos hasta intervenciones complejas, tanto programadas como urgentes. Cuenta también con una única sala de Radiología Vascular e Intervencionista que debe asumir toda la actividad programada y urgente.

