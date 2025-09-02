El ilusionista cacereño Jorge Luengo, nominado en el primer programa de 'Masterchef Celebrity'

El primer programa de MasterChef Celebrity 10 presentó este lunes a una nueva generación de famosos aspirantes y dejó claro que la competencia ya comenzó. Pequeños nervios, pruebas intensas y emociones a flor de piel marcaron la velada, donde Necko Vidal fue el primer eliminado de la noche.

La apertura incluyó una caja misteriosa y una prueba de fingerfood, con Diego Muñoz y Loles León asesorando a los concursantes. Torito y Juanjo Bona destacaron como mejores de la noche y obtuvieron inmunidad. Bona además donó 4.000 euros a Payasospital.

La acción se trasladó a Salamanca, donde los equipos quedaron formados por Mariló Montero (liderando el equipo azul) y Torito (equipo rojo). Un incidente de malentendido entre Parada y Juanjo sobre elogios a la gente mayor añadió tensión, pero se resolvió. Carmina Barrios hizo una aparición con una dinámica de “billetes” que condicionará los ingredientes de los platos. En la deliberación, Mala y Valeria fueron salvadas, mientras Necko fue eliminado al presentar un plato que no convenció a los jueces.

Jorge Luengo, mago. / E. P.

El programa, en el que participa el ilusionista cacereño Jorge Luengo, promete más emociones. El famoso mago fue uno de los nominados para la expulsión aunque finalmente se salvó y volverá la próxima semana en la nueva entrega.

El mago de la ceja blanca

Ilusionista, presentador y conferenciante, Jorge Luengo, conocido como 'El mago de la ceja blanca', amplía su trayectoria al participar por primera vez en un 'talent show' nacional para demostrar sus habilidades culinarias.

Nacido en Cáceres, tiene 41 años y lleva desde los 15 en el mundo del espectáculo. Su marca es la ceja blanca, que atribuye a su identidad. Su lema de aprendizaje es la práctica constante. Su vida de mago comenzó a los 4 años; ha ganado numerosos premios mundiales y nacionales de magia, ha escrito dos libros y actuado en lugares emblemáticos (Louvre, Toulouse, Praga, etc.). En redes, cuenta con más de 318.OOO seguidores.

También ha trabajado como actor y mentalista, con formación en ingeniería, psicología y humanidades, y experiencia como profesor de matemáticas. En televisión, presentó Desafío mental en MAX, buscando explorar emociones y procesos mentales.