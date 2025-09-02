Macrooperación en Cáceres contra los incendiarios: cuatro detenidos y seis investigados

El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Cáceres ha desarrollado diveresas investigaciones penales en relación a los incendios forestales que han ocurrido en la provincia en los últimos meses. Estas actuaciones han permitido esclarecer un total de 17 incendios, con la detención de cuatro personas por delitos cometidos de forma intencionada y la investigación penal de otras seis por incendios provocados por imprudencia grave.

Valverde del Fresno

En primer lugar, el pasado 31 de agosto los agentes del Puesto de Valverde del Fresno detuvieron a una mujer como supuesta autora de dos incendios cometidos, de forma presuntamente intencionada, en el término municipal de la localidad durante el mes de agosto. Son sucesos forestales de menor entidad, que cuentan con la característica común de tener su punto de origen en zonas próximas a vías de comunicación.

Aldeanueva del Camino

Agentes del Seprona también arrestaron a un varón como presunto autor de un delito de incendio intencionado ocurrido el 29 de agosto en las inmediaciones de Aldeanueva del Camino, con dos focos. Tras la rápida intervención de los servicios de extinción, solo se vieron afectados en torno a 300 y 10 metros cuadrados respectivamente.

Un coche de la Guardia Civil, presente en un incendio forestal. / GUARDIA CIVIL

Millanes y Saucedilla

Entre 2024 y 2025 se han registrado una serie reiterada de fuegos en los términos municipales de Millanes y Saucedilla con idéntico 'modus operandi': aplicación directa de fuego en márgenes de camino sobre vegetació seca. En total, hubo cinco fuegos en 2025 (15 y 20 de julio y 10 de agosto) y tres en 2024 (17 y 20 de julio y 4 de agosto). Fruto de las diligencias de la investigación, con apoyo de los agentes de Navalmoral de la Mata, se detuvo a una mujer como supuesta autora el pasado 25 de agosto.

Arroyomolinos de la Vera

El 17 de julio tuvo lugar un incendio en una parcela de frutales de Arroyomolinos de la Vera, donde se habían acumulado restos de tala y serrín que favorecieron la propagación del fuego. El titular fue investigado por el Seprona el 20 de agosto como supuesto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

Un agente del Seprona investiga una zona quemada. / GUARDIA CIVIL

Valdecañas de Tajo

Otro incendio ocurrido el 17 de junio se originó en el recinto de una piscina natural de Valdecañas de Tajo. La investigación determinó que las ramas de un árbol ornamental habían impactado contra un tendido eléctrico, desprendiendo material incandescente que provocó el fuego. Un varón fue investigado por el Seprona el 19 de agosto por imprudencia grave ante la negligencia en el mantenimiento de la línea eléctrica.

Ceclavín

En Ceclavín, un incendio ocurrido el 20 de junio calcinó en torno a 300 hectáreas de pastos. El foco de inicio se encontraba junto a un cañón detonador utilizado como espantapájaros. Cada detonación provocaba pequeñas llamas que originaron el fuego. Como consecuencia, fue investigado el propietario del aparato el 6 de agosto.

Valdefuentes

En Valdefuentes, otro fuego que se originó el 27 de julio afectó a una hectárea de pastos e higueras. La investigación permitió identificar al conductor de un vehículo que había circulado por la zona de inicio, quien reconoció su implicación. Fue detenido el 6 de agosto.

Eljas

Otro, ocurrido el 14 de julio en Eljas, quemó una hectárea de pastos e higueras. El informe técnico de causas acreditó la existencia de fuego intencionado, aplicando llama directamente sobre combustible fino muerto, observando que hasta el lugar de inicio se había accedido con un tractor. Agentes de Valverde del Fresno investigaron al titular del vehículo y lograron averiguar que había sido provocado de forma intencionada. Finalmente, el 15 de julio se le investigó como supuesto autor del delito.

Otra imagen de un agente investigando un incendio. / GUARDIA CIVIL

Aldea del Obispo

Y por último, un incendio ocurrido en 15 de junio en Aldea del Obispo afectó a 15 hectáreas de gramíneas y leguminosas. El Seprona localizó el punto de inicio y determinó que se había creado por la negligencia de un vecino al quemar residuos domésticos. El viento desplazó las pavesas hacia material combustible seco, provocando el incendio. Una vez determinadas las causas, se procedió a la investigación del responsable como supuesto autor de un delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave el 9 de julio.

Autoridad judicial

Las diligencias instruidas en cada caso han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente. Estas actuaciones ponen de manifiesto la intensa labor de investigación desarrollada por el Seprona, que mediante el empleo de técnicas especializadas y un exhaustivo trabajo de campo ha conseguido esclarecer el origen de numerosos incendios forestales.

Más casos

Además, se suman a otras investigaciones recientes del mismo cuerpo. En mayo, lograron la detención de un individuo supuestamente implicado en siete fuegos en la zona de Casas del Castañar y Cabrero. Ingresó en prisión, donde permanece tres meses después de su detención. Asimismo, en julio, la operación 'Oldburn' culminó con la detención de una mujer como supuesta autora de varios incendios intencionados en Villamesías.

Suscríbete para seguir leyendo